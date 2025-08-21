Vitai Kristóf szerint az Egerszóláti SK-nak jól kellene muzsikálni

Tarnamente SSZE (7.)–Felsőtárkány SC (4.)

Kompolt. V.: Molnár Dániel (Rozsnaki, Horváth D.).

A Tarnamente SSZE évek óta a II. osztály stabil csapata, amely gárdát hazai pályán nagyon nehéz megverni. Ez az újonc felsőtárkányiaknak sem fog sikerülni, mert a jó barátainkból álló hazai csapat nyer majd, 3–1.