Egri Bolyky Bástya SE: Kovács Kolos Regő négy, Vajda Albert három díjjal virágozta be a karnevált

Kovács Kolos Regő még ezen az eredményességen is túltett, az ifjúsági korú sakkozó négy díjat zsebelt be.

A standard sakk B-csoportjában 31. kiemeltként a 19. helyen végzett a hétből négy ponttal és 32 Élő-ponttal gazdagodott. Bronzot nyert az U14-es korcsoportban és az 1700 Élő-pont alattiak kategóriájában. Ahogy a rapid verseny U14-es, úgy a schnell viadal U16-os korcsoportjában is ezüstérmet vihetett haza.

Vajda Albert (jobbra) jó példával járt elöl

Forrás: Beküldött fotó

Lendületben az Egri Bolyky Bástya SE

11. Nagyidai Kálmán-emlékverseny, Tiszavasvári

A 13 éves Prokaj Dominik Dénes első helyezést ért el a 18 év alattiak mezőnyében, 73 ponttal gyarapítva Élő-pontszámát.

Prokaj Dominik Dénes megnyerte korosztálya versenyét

Forrás: Beküldött fotó

11. Bodrog-kupa, Bodrogkeresztúr

Kovács Kolos Regő megnyerte a 14 év alattiak versenyét s 40 Élő-pontot is kapott a teljesítményéért. Bajluk-Braz Lehel fél ponttal lemaradva a dobogóról a negyedik helyen zárt.