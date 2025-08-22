augusztus 22., péntek

Egri Bolyky Bástya SE: Kovács Kolos Regő négy, Vajda Albert három díjjal virágozta be a karnevált

Debrecen, Tiszavasvári, Bodrogkeresztúr. Az Egri Bolyky Bástya SE sakkozói ezen három település versenyén nemcsak biztató lépéseket tettek, eredményességben is kitűntek.

Bódi Csaba

A három állomásból álló keleti, északkeleti tuné során a Egri Bolyky Bástya SE tagjai szépen gyarapították Élő-pontszámaikat is.

Kovács Kolos Gergő (balról) öregbítette az Egri Bolyky Bástya SE hírnevét
Kovács Kolos Gergő (balról) öregbítette  az Egri Bolyky Bástya SE hírnevét
Forrás: youtube

17. Debreceni Sakk-Karnevál, Debrecen (11 nemzet, több mint 100 induló)

A Virágkarnevállal párhuzamosan standard, rapid, schnell és szabadtéri sakkverseny is zajlott. Az ötnapos sakkmaratonon id. Vajda Albert és Kovács Kolos Regő képviselte az egri színeket. Előbbi az A-csoportban 10. kiemeltként a 9. helyen végzett hét partiban szerzett öt ponttal. Eközben elsőként zárt a szenioroknál és bronzérmet nyert 2100 Élő-pont alattiak kategóriájában. Harmadik díját a rapid versenyen vehette át úgy, mint a legjobb 60 év feletti játékos. 

Kovács Kolos Regő még ezen az eredményességen is túltett, az ifjúsági korú sakkozó négy díjat zsebelt be. 

A standard sakk B-csoportjában 31. kiemeltként a 19. helyen végzett a hétből négy ponttal és 32 Élő-ponttal gazdagodott. Bronzot nyert az U14-es korcsoportban és az 1700 Élő-pont alattiak kategóriájában. Ahogy a rapid verseny U14-es, úgy a schnell viadal U16-os korcsoportjában is ezüstérmet vihetett haza.

Vajda Albert (jobbra) jó példával járt elöl  
Forrás:  Beküldött fotó

Lendületben az Egri Bolyky Bástya SE 

11. Nagyidai Kálmán-emlékverseny, Tiszavasvári

A 13 éves Prokaj Dominik Dénes első helyezést ért el a 18 év alattiak mezőnyében, 73 ponttal gyarapítva Élő-pontszámát.

Prokaj Dominik Dénes megnyerte korosztálya versenyét  
Forrás:  Beküldött fotó

11. Bodrog-kupa, Bodrogkeresztúr

Kovács Kolos Regő megnyerte a 14 év alattiak versenyét s 40 Élő-pontot is kapott a teljesítményéért. Bajluk-Braz Lehel fél ponttal lemaradva a dobogóról a negyedik helyen zárt.

