Egri Bolyky Bástya SE: Kovács Kolos Regő négy, Vajda Albert három díjjal virágozta be a karnevált
Debrecen, Tiszavasvári, Bodrogkeresztúr. Az Egri Bolyky Bástya SE sakkozói ezen három település versenyén nemcsak biztató lépéseket tettek, eredményességben is kitűntek.
A három állomásból álló keleti, északkeleti tuné során a Egri Bolyky Bástya SE tagjai szépen gyarapították Élő-pontszámaikat is.
17. Debreceni Sakk-Karnevál, Debrecen (11 nemzet, több mint 100 induló)
A Virágkarnevállal párhuzamosan standard, rapid, schnell és szabadtéri sakkverseny is zajlott. Az ötnapos sakkmaratonon id. Vajda Albert és Kovács Kolos Regő képviselte az egri színeket. Előbbi az A-csoportban 10. kiemeltként a 9. helyen végzett hét partiban szerzett öt ponttal. Eközben elsőként zárt a szenioroknál és bronzérmet nyert 2100 Élő-pont alattiak kategóriájában. Harmadik díját a rapid versenyen vehette át úgy, mint a legjobb 60 év feletti játékos.
Egri Bolyky Bástya SE: virágos jókedv Kovács Kolos Regő részéről
Kovács Kolos Regő még ezen az eredményességen is túltett, az ifjúsági korú sakkozó négy díjat zsebelt be.
A standard sakk B-csoportjában 31. kiemeltként a 19. helyen végzett a hétből négy ponttal és 32 Élő-ponttal gazdagodott. Bronzot nyert az U14-es korcsoportban és az 1700 Élő-pont alattiak kategóriájában. Ahogy a rapid verseny U14-es, úgy a schnell viadal U16-os korcsoportjában is ezüstérmet vihetett haza.
Lendületben az Egri Bolyky Bástya SE
11. Nagyidai Kálmán-emlékverseny, Tiszavasvári
A 13 éves Prokaj Dominik Dénes első helyezést ért el a 18 év alattiak mezőnyében, 73 ponttal gyarapítva Élő-pontszámát.
11. Bodrog-kupa, Bodrogkeresztúr
Kovács Kolos Regő megnyerte a 14 év alattiak versenyét s 40 Élő-pontot is kapott a teljesítményéért. Bajluk-Braz Lehel fél ponttal lemaradva a dobogóról a negyedik helyen zárt.