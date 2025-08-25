Egri Futó és Triatlon Klub: országhatáron átívelő maratont nyert a „Katonás” váltó

Az Egri Futó és Triatlon Klub (EFTK) sportolói mellett egy, a velük éppen most edzőtáborozó KisTri Team triatlonos lány alkotta a két csapatot.

Az Egri Futó és Triatlon Klub két egységgel vett részt a rendezvényen

Forrás: Beküldött fotó

Az EFTK-KÁZSÉ Team a mix váltó kategóriában (a nevezhető 4–5, vagy 6 főből a női futóknak legalább a csapat létszámának a felét kellett adnia) volt érdekelt, míg az EFTK 4S nevű staféta a férfi váltók között próbált szerencsét.

A kissé szokatlan, délután két órás rajt sok érdeklődőt vonzott a salgótarjáni Fő tér közelébe, ahol a szokásos rajtolási ceremónia után indultak el a váltók első futói Somoskőújfalu irányába

– tájékoztatta portálunkat az EFTK elnöke, Pelbárt Zoltán, aki maga is a teljesítők között szerepelt. – Az öt, illetve négyfős csapatunk gyorsabb futóik között osztották el a hat váltópont közötti távokat, így akadt, akik akár két szakaszt is teljesítettek.

A győztes EFTK-KÁZSÉ csapata

Forrás: Beküldött fotó

Egri Futó és Triatlon Klub: várható volt a kiemelkedő futóidő

A Katona-Mező Ildikó, Katona Korinna, Katona Zsolt, Kun Mátyás és Szász Csenge összetételű EFTK-KÁZSÉ Team-től volt várható a kiemelkedő futóidő, hiszen versenyzői sokéves triatlonos, duatlonos és futó tapasztalattal rendelkeznek, a fiatalabbak pedig tagjai a korosztályos magyar futó-, illetve triatlon válogatottnak.

Katonáék koncentrált és gyors futásuknak köszönhetően, hatalmas küzdelemben szerezték meg a mix kategória első helyezettjének járó serleget

– folytatta Pelbárt Zoltán.

Az EFTK 4S elnevezésű csapat tagjai tapasztalatszerző, ezzel együtt lendületes futást terveztek az általuk még nem ismert dimbes-dombos útvonalon. Közülük ketten is „dupláztak”, ugyanis két-két távot kellett teljesíteniük. Mindenki az elvártaknak megfelelően, sőt gyorsabban is futott, ami a férfi kategória 5. helyét jelentette a Dósa Ildikó, Nagy Adrián András, Pelbárt Zoltán és Varga Győző alkotta négyesnek.