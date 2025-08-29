2 órája
Egri Úszó Klub: a 16 éves Szabó Lilla értéke tovább nőtt az ifjúsági vb-n
Szabó Lilla három egyéni számban és a váltóban indult az ifjúsági világbajnokságon. Az Egri Úszó Klub égisze alatt, Török Zoltán vezetőedző tanítványaként sportoló tehetség idősebbek között versenyezve, 16 évesen bizonyította, milyen lehetőség rejlik benne.
– Az Egri Úszó Klub egyedüli képviselőjeként, vb-n szerepelni önmagában is dicséretes, különösen, ha ezt egészen fiatalon élheti meg az ember. Neked mit adott a világbajnokság, hová helyezed eddigi pályafutásod sorában?
– Ez ifjúsági világbajnokság volt, ami azt jelenti, hogy döntően 2007–2008-as születésű úszók szerepeltek, így nagy dolognak tartom hogy 2009-esként, A-szinttel jutottam ki a versenyre – válaszolta Szabó Lilla. Mivel csak az ifi Eb után véglegesítették a csapatot, így már nem maradt elég idő a felkészülésre, ezért a célt elsősorban a tapasztalatszerzés és a tanulás jelentette. Majd két év múlva a következő vb-n szeretnék igazán jól szerepelni.
– A szakvezetői értékelésben elismerően szóltak a teljesítményedről. Belülről is így láttad? Elégedett vagy a Otopeniben nyújtottakkal.
– Ahhoz képest, hogy végig edzettem a nyarat, két országos bajnokság (serdülő, ifjúsági) legeredményesebb versenyzője lettem és Európa-bajnokságon is úsztam. Emiatt már nem voltam csúcsformában a vb-Ezzel együtt úgy gondolom, kihoztam magamból a maximumot.
– Időeredményben jött, ami benned van, netán van hiányérzeted ezen a téren?
– Őszintén szólva, ezzel egyáltalán nem vagyok elégedett. Sajnos idén nem a nemzetközi versenyekre hoztak csúcsformába, így ezeken a viadalokon nem tudtam olyan időket úszni, amit elterveztem.
– Hol látod az előrelépés lehetőségét, miben kell ahhoz fejlődni, hogy még eredményesebben szerepelj?
– Ahhoz, hogy nemzetközi versenyen döntőbe kerüljek – a magyar bajnoksággal ellentétben – reggel kell csúcsidőt úszni, amiben még nincs rutinom. ugyanis ez volt a harmadik igazi nagy nemzetközi versenyem.
Sok potenciált látok a technikám, fordulóim fejlesztésében, illetve fel kellene készíteni arra, hogy már reggel is csúcsidőt tudjak úszni, majd ezt délután megismételni.
Ezt nem lesz egyszerű megvalósítani, hiszen a magyar bajnokságokon reggel lendületes úszással az első között kerülök döntőbe és egyáltalán nem vagyok rákényszerítve, hogy kiússzam magam. Ezért lenne fontos több nemzetközi versenyen részt venni, hogy ezt gyakorolhassam.
Szabó Lilla helyezései a vb-n
- 4x200 méter, női gyorsváltó 8.
800 méter, női gyors: 11.
400 méter, női gyors: 12.
200 méter, női gyors: 17.
– Az év eddigi részében elért eredmények azt mutatják, hogy töretlenül haladsz. A kezdődő iskolaév hatással lehet az edzésmunkádra, a versenyzésedre?
– A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban most kezdem a 10. osztályt. Az igazgatónő, az osztályfőnököm és a tanáraim egy része támogatja sportpályafutásomat, viszont akadnak olyan tanáraim, akik egyáltalán nem toleráljak a sok hiányzást. Ez nagyon megnehezíti a mindennapjaimat. Számomra az úszás mellett a tanulás is épp olyan fontos, ugyanis orvosi egyetemre készülök.
– Jelenleg Egerben minden feltétel és körülmény adott ahhoz, hogy nyugodtan tudj készülni és versenyezni?
– Az Egri Úszó Klub pici egyesület a fővárosi és a vidéki nagy klubokhoz képest, más feltételekkel és lehetőségekkel. Ettől függetlenül a klubvezetés a lehetőségeihez képest igyekszik kihozni belőle a maximumot.
– Akadt-e más klubtól megkeresés az átigazolás szándékával, vagy a középiskolát mindenképp itt fejezed be és esetleg csak ezután lehet váltásról szó?
– Rendszeresen kapok ajánlatot más kluboktól, de amíg itt tudják biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy fejlődjek, addig szeretnék maradni. Egerben születtem, szüleim, nagyszüleim itt élnek és hároméves korom óta az Egri Úszó Klub tagja vagyok.
– Idén mi vár még rád, hol indulsz majd és mikor?
– Az őszi/téli szezonban a rövid pályán van a hangsúly, elsősorban a felnőtt, illetve a korosztályos rövidpályás országos bajnokságokon kell jól szerepelnem novemberben és decemberben, illetve az év végi cikluszáró versenyen.