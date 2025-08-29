Egri Úszó Klub: a 16 éves Szabó Lilla értéke tovább nőtt az ifjúsági vb-n

– Az Egri Úszó Klub egyedüli képviselőjeként, vb-n szerepelni önmagában is dicséretes, különösen, ha ezt egészen fiatalon élheti meg az ember. Neked mit adott a világbajnokság, hová helyezed eddigi pályafutásod sorában?

Az Egri Úszó Klub válogatott versenyzője, Szabó Lilla eddig eredményes évet tudhat maga mögött

Forrás: Magyar Úszószövetség

– Ez ifjúsági világbajnokság volt, ami azt jelenti, hogy döntően 2007–2008-as születésű úszók szerepeltek, így nagy dolognak tartom hogy 2009-esként, A-szinttel jutottam ki a versenyre – válaszolta Szabó Lilla. Mivel csak az ifi Eb után véglegesítették a csapatot, így már nem maradt elég idő a felkészülésre, ezért a célt elsősorban a tapasztalatszerzés és a tanulás jelentette. Majd két év múlva a következő vb-n szeretnék igazán jól szerepelni.

– A szakvezetői értékelésben elismerően szóltak a teljesítményedről. Belülről is így láttad? Elégedett vagy a Otopeniben nyújtottakkal.

– Ahhoz képest, hogy végig edzettem a nyarat, két országos bajnokság (serdülő, ifjúsági) legeredményesebb versenyzője lettem és Európa-bajnokságon is úsztam. Emiatt már nem voltam csúcsformában a vb-Ezzel együtt úgy gondolom, kihoztam magamból a maximumot.