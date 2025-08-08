augusztus 8., péntek

Úszás

1 órája

Egri Úszó Klub: a 16 éves Szabó Lilla is ott van a junior vb-csapatban

Tizennégy versenyző képviseli a magyar színeket az augusztus 18. és 24. között rendezenő junior világbajnokságon.

Bódi Csaba

A romániai Otopeniben lebonyolítandó eseményre válogatott meghívót kapott az Egri Úszó Klub kiválósága is.

Szabó Lilla formáját jól mutatja, hogy az MVM Ifjúsági Országos Bajnokságon kiérdemelte a legeredményesebb női versenyzőnek járó címet. Török Zoltán edző tanítványa társaival együtt jelenleg Egerben edzőtáborozik, készülve a vb-re.

A korosztályos világeseményre hangoló magyar csapatban szerepel a szingapúri vb-t is megjárt Jackl Vivien, továbbá a júliusban Eb-aranyérmet szerzett Antal Dávid és Rácz Zsombor is.

A magyar vb-keret

Fiúk: Antal Dávid, Kakukk Koppány, Kovács Botond, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Zanyi Ferdinánd
Lányok: Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Miszlai Mira, Szabó Kincső, Szabó Lilla, Rékasi Zsuzsanna, Zámbori Hanna

