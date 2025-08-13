augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászat

2 órája

Élete halát fogta ki a 70 éves Pista bácsi, videón a kapitális fogás!

Címkék#hal#horgászat#horgász

A horgászok álma minden alkalommal ugyanaz: egy olyan kapitális hal, amire egész életükben emlékeznek. Az Ecsédi-tavon most valóra vált ez az álom – méghozzá egy 70 éves pecás számára.

Heol.hu

Az XXXVI. Horse Baits találkozó jelenlegi helyszínén, az Ecsédi bányatavon új egyéni rekord született. Kopjáry István – akit a horgászközösség csak Pista bácsiként ismer – 70 évesen fogta meg élete pontyát, egy 30,32 kilogrammos nyurgapontyot. A hal a Pineapple 16 mm-es pop up csalira érkezett.

A kapitális fogást videóra vették
Forrás: Horse Baits Hungary / Facebook

A találkozón a résztvevők több 20 kilogramm feletti pontyot és 25+ kilogrammos  amurokat is zsákmányoltak, főként pineapple pop up, sweet white pop up, birdfood bojli és squid fruit csalikkal. Az ananászos pop up az elmúlt három évben sorra hozta a nagy fogásokat, és most ismét bizonyított – ez már a hatodik „BIG FISH” e csalival.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu