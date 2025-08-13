47 perce
Élete halát fogta ki a 70 éves Pista bácsi, videón a kapitális fogás!
A horgászok álma minden alkalommal ugyanaz: egy olyan kapitális hal, amire egész életükben emlékeznek. Az Ecsédi-tavon most valóra vált ez az álom – méghozzá egy 70 éves pecás számára.
Az XXXVI. Horse Baits találkozó jelenlegi helyszínén, az Ecsédi bányatavon új egyéni rekord született. Kopjáry István – akit a horgászközösség csak Pista bácsiként ismer – 70 évesen fogta meg élete pontyát, egy 30,32 kilogrammos nyurgapontyot. A hal a Pineapple 16 mm-es pop up csalira érkezett.
A találkozón a résztvevők több 20 kilogramm feletti pontyot és 25+ kilogrammos amurokat is zsákmányoltak, főként pineapple pop up, sweet white pop up, birdfood bojli és squid fruit csalikkal. Az ananászos pop up az elmúlt három évben sorra hozta a nagy fogásokat, és most ismét bizonyított – ez már a hatodik „BIG FISH” e csalival.
