Erdélyi Gábor-emléktorna: Ostoroson Szabó Roland NB-s rutinja döntött

A döntőben a Heves Vármegyei Kormányhivatal csapata 2–1-re győzött a házigazda Ostoros Old Boys gárdája ellen. A kupasikert jelentő gólt a legjobb mezőnyjátékosnak választott Szabó Roland érdemelte ki. A hatvani illetőségű, az FTC-ben, Soroksáron, az FC Hatvan és a Füzesabony SC színeiben is szerepelt, jelenleg a Heréd LC gárdáját erősítő 34 éves játékos 1–1-es állás után vette be a legjobb kapusnak választott Farkas András kapuját.