Erdélyi Gábor-emléktorna: Ostoroson Szabó Roland NB-s rutinja döntött
Ostoroson Extrémsport Park-avatóval indult a szombat. Míg a fiatalok a frissen átadott pumpapályán élték ki mozgásigényüket, az idősebbek az Erdélyi Gábor-emléktorna kispályás labdarúgó-tornán futballoztak, egyben emlékeztek.
Az Erdélyi Gábor-emléktorna a 2024. szeptember 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt rendőr alezredes alakja előtti tisztelgés jegyében zajlott.
Az élők sorából 46 esztendősen távozott sportember barátai Alfa Bravo Team néven alkalmi csapattal képviseltették magukat a rendezvényen. A Hangonyi Tamás, Szabó Ferenc és Zakhar Tamás rendezte eseményen két csoportba sorolva játszottak egymással 1x20 perces mérkőzéseket a meghívott csapatok. Ezt követően a helyosztókon dőlt el a végső helyezések sorsa.
A döntőben a Heves Vármegyei Kormányhivatal csapata 2–1-re győzött a házigazda Ostoros Old Boys gárdája ellen. A kupasikert jelentő gólt a legjobb mezőnyjátékosnak választott Szabó Roland érdemelte ki. A hatvani illetőségű, az FTC-ben, Soroksáron, az FC Hatvan és a Füzesabony SC színeiben is szerepelt, jelenleg a Heréd LC gárdáját erősítő 34 éves játékos 1–1-es állás után vette be a legjobb kapusnak választott Farkas András kapuját.
A díjakat a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága ajánlotta fel, köszönhetően annak, hogy Erdélyi Gábor a Fegyelmi Bizottság tagjaként tevékenykedett.
Az Erdélyi Gábor-emléktorna végeredménye
1. Heves Vármegyei Kormányhivatal
2. Ostoros Old Boys
3. Ügyvédek
4. Orvosok
5. Police
6. Alfa Bravo Team
Extrém sportparkot adtak át OstorosonFotók: Huszár Márk
Különdíjak
Legjobb mezőnyjátékos: Szabó Roland (Heves Vármegyei Kormányhivatal)
Legjobb kapus: Farkas András (Ostoros Old Boys)