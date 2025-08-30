augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás foci

1 órája

Erdélyi Gábor-emléktorna: Ostoroson Szabó Roland NB-s rutinja döntött

Címkék#Erdélyi Gábor#Ostoros#emléktorna

Ostoroson Extrémsport Park-avatóval indult a szombat. Míg a fiatalok a frissen átadott pumpapályán élték ki mozgásigényüket, az idősebbek az Erdélyi Gábor-emléktorna kispályás labdarúgó-tornán futballoztak, egyben emlékeztek.

Bódi Csaba

Az Erdélyi Gábor-emléktorna a 2024. szeptember 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt rendőr alezredes alakja előtti tisztelgés jegyében zajlott.

Az Erdélyi Gábor-emléktorna győztese, a Heves Vármegyei Kormányhivatal csapata
Az Erdélyi Gábor-emléktorna győztese, a Heves Vármegyei Kormányhivatal csapata
Forrás:  Beküldött fotó

Az élők sorából 46 esztendősen távozott sportember barátai Alfa Bravo Team néven alkalmi csapattal képviseltették magukat a rendezvényen. A Hangonyi Tamás, Szabó Ferenc és Zakhar Tamás rendezte eseményen két csoportba sorolva játszottak egymással 1x20 perces mérkőzéseket a meghívott csapatok. Ezt követően a helyosztókon dőlt el a végső helyezések sorsa. 

A döntőben a Heves Vármegyei Kormányhivatal csapata 2–1-re győzött a házigazda Ostoros Old Boys gárdája ellen. A kupasikert jelentő gólt a legjobb mezőnyjátékosnak választott Szabó Roland érdemelte ki. A hatvani illetőségű, az FTC-ben, Soroksáron, az FC Hatvan és a Füzesabony SC színeiben is szerepelt, jelenleg a Heréd LC gárdáját erősítő 34 éves játékos 1–1-es állás után vette be a legjobb kapusnak választott Farkas András kapuját.

A díjakat a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Vármegyei Igazgatósága ajánlotta fel, köszönhetően annak, hogy Erdélyi Gábor a Fegyelmi Bizottság tagjaként tevékenykedett.

Az Alfa Bravo Team csapata
Forrás:  Beküldött fotó

Az Erdélyi Gábor-emléktorna végeredménye

1. Heves Vármegyei Kormányhivatal
2. Ostoros Old Boys
3. Ügyvédek
4. Orvosok
5. Police
6. Alfa Bravo Team

Különdíjasok egymás között: Farkas András (balról) és Szabó Roland
Forrás: Bódi Csaba/heol.hu

Extrém sportparkot adtak át Ostoroson

Fotók: Huszár Márk

Különdíjak

Legjobb mezőnyjátékos: Szabó Roland (Heves Vármegyei Kormányhivatal)
Legjobb kapus: Farkas András (Ostoros Old Boys)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu