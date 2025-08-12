44 perce
Eszterházy SC: az alapvető szabályok betartását kéri az edző
A Kisvárda Master Good SE és a szászbereki ENUSE után a Borsod SK-Kazincbarcika következett. Az Eszterházy SC harmadik nyári edzőmeccsén az NB I/B egyik újoncát fogadta.
Három és fél héttel a bajnoki nyitány előtt az NB II. egyik aktuális bajnokával, a Borsod SK-Kazincbarcika együttesével tartott közös gyakorlást az Eszterházy SC NB /B-s női csapata. Kocsis Csaba edző tanítványai kiegyenlített küzdelemben, kétgólos győzelemmel zárták a találkozót. Az egyetemisták legeredményesebb játékosának a kilenc találatig jutó Zsikó Zsanett bizonyult.
Így értékelt az Eszterházy SC edzője
– A jó kezdés utáni rossz periódus nem nagyon tetszett, nem a hibák miatt, hanem az azokhoz vezető figyelmetlenségek és a kevésbé koncentrált védekezés okán. Még mindig a kísérletezés fázisában vagyunk, de védekezésben az alapvető szabályokat be kell tartani, ha eredményesebbek akarunk lenni. Dolgozunk tovább, van teendő bőven – fogalmazott az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba.
Felkészülési mérkőzésen
ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK KAZINCBARCIKA 35–33 (20–19)
Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Fibec Z., Győr Á.
ESC: Nagy Zs., Kozma T., Sarac (kapusok), Pádár L., Babinszky 1, Zsikó 9, Bernáth 3, Bencsik 2, Losonczi, Dudás D. 1, Szár 2, Hadnagy 3, Lévai, Csáki 3, Tóth L. 2, Hudák, Orell 5, Pankotai 4.
KÖVETKEZIK: Hajdúnánás–Eszterházy SC, augusztus 15., péntek, 10, ill. 16.00.
NB I.-es ellenféllel szemben 20 percig jól muzsikált az Eszterházy SC
Korábbi felkészülési mérkőzések
Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE 23–37 (14–17)
ENUSE–Eszterházy SC 35–38
