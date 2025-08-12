Eszterházy SC: az alapvető szabályok betartását kéri az edző

Három és fél héttel a bajnoki nyitány előtt az NB II. egyik aktuális bajnokával, a Borsod SK-Kazincbarcika együttesével tartott közös gyakorlást az Eszterházy SC NB /B-s női csapata. Kocsis Csaba edző tanítványai kiegyenlített küzdelemben, kétgólos győzelemmel zárták a találkozót. Az egyetemisták legeredményesebb játékosának a kilenc találatig jutó Zsikó Zsanett bizonyult.

Zsikó Zsanett volt az Eszterházy SC legeredményesebb játékosa

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt az Eszterházy SC edzője

– A jó kezdés utáni rossz periódus nem nagyon tetszett, nem a hibák miatt, hanem az azokhoz vezető figyelmetlenségek és a kevésbé koncentrált védekezés okán. Még mindig a kísérletezés fázisában vagyunk, de védekezésben az alapvető szabályokat be kell tartani, ha eredményesebbek akarunk lenni. Dolgozunk tovább, van teendő bőven – fogalmazott az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba.