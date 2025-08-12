augusztus 12., kedd

Klára névnap

Kézilabda

1 órája

Eszterházy SC: az alapvető szabályok betartását kéri az edző

Címkék#Eszterházy SC#Zsikó#Borsod SK-Kazincbarcika

A Kisvárda Master Good SE és a szászbereki ENUSE után a Borsod SK-Kazincbarcika következett. Az Eszterházy SC harmadik nyári edzőmeccsén az NB I/B egyik újoncát fogadta.

Sike Károly

Három és fél héttel a bajnoki nyitány előtt az NB II. egyik aktuális bajnokával, a Borsod SK-Kazincbarcika együttesével tartott közös gyakorlást az Eszterházy SC NB /B-s női csapata. Kocsis Csaba edző tanítványai kiegyenlített küzdelemben, kétgólos győzelemmel zárták a találkozót. Az egyetemisták legeredményesebb játékosának a kilenc találatig jutó Zsikó Zsanett bizonyult.

Zsikó Zsanett volt az Eszterházy SC legeredményesebb játékosa
Zsikó Zsanett volt az Eszterházy SC legeredményesebb játékosa
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt az Eszterházy SC edzője

– A jó kezdés utáni rossz periódus nem nagyon tetszett, nem a hibák miatt, hanem az azokhoz vezető figyelmetlenségek és a kevésbé koncentrált védekezés okán. Még mindig a kísérletezés fázisában vagyunk, de védekezésben az alapvető szabályokat be kell tartani, ha eredményesebbek akarunk lenni. Dolgozunk tovább, van teendő bőven – fogalmazott az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba.

Felkészülési mérkőzésen

ESZTERHÁZY SC–BORSOD SK KAZINCBARCIKA 35–33 (20–19)
Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Fibec Z., Győr Á.
ESC: Nagy Zs., Kozma T., Sarac (kapusok), Pádár L., Babinszky 1, Zsikó 9, Bernáth 3, Bencsik 2, Losonczi, Dudás D. 1, Szár 2, Hadnagy 3, Lévai, Csáki 3, Tóth L. 2, Hudák, Orell 5, Pankotai 4.
KÖVETKEZIK: Hajdúnánás–Eszterházy SC, augusztus 15., péntek, 10, ill. 16.00.

Korábbi felkészülési mérkőzések

Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE 23–37 (14–17)
ENUSE–Eszterházy SC 35–38

 

