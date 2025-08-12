2 órája
NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) Versenybizottsága a nevezői létszám ismeretében új versenykiírást készített. Míg tavaly 62 női csapat szerepelt az NB II.-ben, addig idén mindössze 53 gárda jelezte részvételi szándékát. A 2025/26-os szezonban nem indít csapatot a Hatvani KSZSE és az Eszterházy SC sem. A férfiaknál a 64 csapatos mezőny 63-ra szűkült.
Az Eszterházy SC részéről az ügyvezető, Jordán Dániel érdeklődésünkre úgy fogalmazott: a jövőben más koncepció szerint igyekeznek versenyeztetni a fiatalokat.
Eszterházy SC: más elv szerint
– Az elmúlt két év tapasztalata alapján döntöttünk úgy, hogy fiataljainkat idén nem indítjuk az NB II.-ben. A korosztályos küzdelmek mellett a felnőtt mezőnyben való szereplés már nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a lányok érezhetően felőrlődtek a kétfrontos csatákban. A 2025/26-os szezonban edzőként Soós Péter vezetésével az U20-as bajnokságban szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, hogy a II. osztályból a legjobbak közé kerülhessünk – indokolt Jordán Dániel.
A drasztikus döntés kapcsán a Hatvani KSZSE képviselőjét is szerettük volna megszólaltatni, de érdeklődésünkre semmilyen választ nem kaptunk.
Változott a lebonyolítás
A női mezőny csökkenése miatt döntött úgy az MKSZ Versenybizottsága, hogy a korábbi lebonyolításon változtatva, a 2025/26-os szezonban négy csoportra osztva, a csapatok oda-visszavágós mérkőzései után alakul ki a végső sorrend. A négy csoport győztese szerez jogot az NB I/B-ben való indulásra. A Heves vármegyét immár egyedüliként képviselő Füzesabonyi SC a B-csoportba kapott besorolást.
Női NB II., B-csoport
BVSC-Zugló, Füzesabonyi SC, Gödi SE, Kállósemjéni SZSE, Károli RESC, KE Balmazújváros, Mátészalkai MTK, Rákosmente, Csépe Salgótarjáni SKC, Tiszavasvári SE, Vác NKSE, VS Dunakeszi, Veresegyház VSK
A Füzesabonyi SC férficsapata az alapszakaszban kezd
A férfiaknál a lebonyolítás az előző évhez hasonlóan zajlik. A területi elv alapján elkészített csoportokban oda-visszavágós mérkőzések után alakul ki az alapszakasz végeredménye. Az 1–4. helyezettek a felsőházban, míg a többi csapat az alsóházi rájátszásban folytatja a küzdelmeket, kiegészülve másik csoportból érkező további három vagy négy együttessel, az A–B, C–D, E–F és G–H csoportok összevonásával. A felsőházi bajnokok szereznek jogot a magasabb osztályban való indulásra. Heves vármegyét itt is egyedüliként képviseli a Füzesabonyi SC.
Férfi NB II., C-csoport
Csömör KSK, Füzesabonyi SC, Gödöllői KC, ÓAM-Ózdi KC, Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika, Váci FKA, VS Dunakeszi, Veresegyház VSK
Az NB II.-es pontvadászat 2025/2028-es szezonja szeptember középén rajtol.
