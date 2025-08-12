NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek

Az Eszterházy SC részéről az ügyvezető, Jordán Dániel érdeklődésünkre úgy fogalmazott: a jövőben más koncepció szerint igyekeznek versenyeztetni a fiatalokat.

Soós Péter munkájára az Eszterházy SC utánpótlásában és Füzesabonyban is számítanak

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Eszterházy SC: más elv szerint

– Az elmúlt két év tapasztalata alapján döntöttünk úgy, hogy fiataljainkat idén nem indítjuk az NB II.-ben. A korosztályos küzdelmek mellett a felnőtt mezőnyben való szereplés már nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a lányok érezhetően felőrlődtek a kétfrontos csatákban. A 2025/26-os szezonban edzőként Soós Péter vezetésével az U20-as bajnokságban szeretnénk olyan teljesítményt nyújtani, hogy a II. osztályból a legjobbak közé kerülhessünk – indokolt Jordán Dániel.

A drasztikus döntés kapcsán a Hatvani KSZSE képviselőjét is szerettük volna megszólaltatni, de érdeklődésünkre semmilyen választ nem kaptunk.