2 órája
Eszterházy SC: az MKOSZ elfogadta a klub szándéknyilatkozatát
Zöld utat adott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az Eszterházy SC a 2025/26-os szezonban is az NB I/B Zöld-csoportjában szerepel.
Az Eszterházy SC közösségi oldalán tette közzé, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöksége elfogadta az egyesület szándéknyilatkozatát, így az ESC férficsapata a 2025/26-os szezonban is az NB I/B Zöld csoportjában szerepel. Mint ismeretes, az Eszterházy SC az előző szezonban a sereghajtó, 14. helyen zárta a harmadosztályú pontvadászatot, így búcsúzni kényszerült.
Így maradt bent az Eszterházy SC
Mivel a bajnok Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK és a második Veszprém KK is feljutott a másodosztálynak számító Piros csoportba, miközben a Zöld csoportba nem volt kieső, továbbá a SMAFC 1860 Soproni Egyetem gárdája nem vállalta az indulást, a Zöld csoportban utolsó helyen végzett Eszterházy SC bennmaradt. Az NB II.-ből a Kozármisleny SE mellett a Foody-BasketBaja SE és a Pénzügyőr SE jutott fel, így vált teljessé a tizenkét csapatos mezőny.
Klubot váltott a minden edző álmának számító egri kosaras, Kelemen Ádám
A Zöld csoport 2025/26-os mezőnye
Agrofeed UNI Győr, Békéscsabai KK, Budafok, DH Basket (Dunaharaszti), Eszterházy SC, Foody-BasketBaja SE, Kozármisleny SE, Nagykőrösi Sólymok KE, Pénzügyőr SE, PTE-PEAC, Százhalombattai KSE, Vásárhelyi Kosársuli.
Váczi Péter visszatér az Eszterházy SC kötelékébe
A felnőttcsapat továbbra is Klepej Roland útmutatásai alapján készül. Munkáját a MEAFC-Peka Bau együttesétől négy év után távozott Váczi Péter segíti, aki a jövőben az U21-es gárda szakmai munkáját irányítja. Ami a játékoskeretet illeti: ismét egri színekben szerepel a korosztályos válogatottakat végigjáró Kiss Kolos. Az irányító játékos az elmúlt két évet Tiszaújvároban töltötte. A tavalyi csapatból Bajusz Ábel, Kovács Kornél és Takács Erik távozott.
Az Eszterházy SC két hete kezdte a bajnoki felkészülést. A ponvadászat szeptember utolsó hétvégéjén kezdődik. A nyitányon az egriek Bajára látogatnak.