Eszterházy SC: az MKOSZ elfogadta a klub szándéknyilatkozatát

Az Eszterházy SC közösségi oldalán tette közzé, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöksége elfogadta az egyesület szándéknyilatkozatát, így az ESC férficsapata a 2025/26-os szezonban is az NB I/B Zöld csoportjában szerepel. Mint ismeretes, az Eszterházy SC az előző szezonban a sereghajtó, 14. helyen zárta a harmadosztályú pontvadászatot, így búcsúzni kényszerült.

Így maradt bent az Eszterházy SC

Mivel a bajnok Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK és a második Veszprém KK is feljutott a másodosztálynak számító Piros csoportba, miközben a Zöld csoportba nem volt kieső, továbbá a SMAFC 1860 Soproni Egyetem gárdája nem vállalta az indulást, a Zöld csoportban utolsó helyen végzett Eszterházy SC bennmaradt. Az NB II.-ből a Kozármisleny SE mellett a Foody-BasketBaja SE és a Pénzügyőr SE jutott fel, így vált teljessé a tizenkét csapatos mezőny.