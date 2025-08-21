augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Eszterházy SC: az MKOSZ elfogadta a klub szándéknyilatkozatát

Címkék#Eszterházy SC#Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK#MKOSZ#szándéknyilatkozat

Zöld utat adott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Az Eszterházy SC a 2025/26-os szezonban is az NB I/B Zöld-csoportjában szerepel.

Sike Károly

Az Eszterházy SC közösségi oldalán tette közzé, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöksége elfogadta az egyesület szándéknyilatkozatát, így az ESC férficsapata a 2025/26-os szezonban is az NB I/B Zöld csoportjában szerepel. Mint ismeretes, az Eszterházy SC az előző szezonban a sereghajtó, 14. helyen zárta a harmadosztályú pontvadászatot, így búcsúzni kényszerült.

Váczi Péter ismét az Eszterházy SC sikereiért dolgozik
Váczi Péter ismét az Eszterházy SC sikereiért dolgozik
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így maradt bent az Eszterházy SC

Mivel a bajnok Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK és a második Veszprém KK is feljutott a másodosztálynak számító Piros csoportba, miközben a Zöld csoportba nem volt kieső, továbbá a SMAFC 1860 Soproni Egyetem gárdája nem vállalta az indulást, a Zöld csoportban utolsó helyen végzett Eszterházy SC bennmaradt. Az NB II.-ből a Kozármisleny SE mellett a Foody-BasketBaja SE és a Pénzügyőr SE jutott fel, így vált teljessé a tizenkét csapatos mezőny.

A Zöld csoport 2025/26-os mezőnye
Agrofeed UNI Győr, Békéscsabai KK, Budafok, DH Basket (Dunaharaszti), Eszterházy SC, Foody-BasketBaja SE, Kozármisleny SE, Nagykőrösi Sólymok KE, Pénzügyőr SE, PTE-PEAC, Százhalombattai KSE, Vásárhelyi Kosársuli.

 

Váczi Péter visszatér az Eszterházy SC kötelékébe

A felnőttcsapat továbbra is Klepej Roland útmutatásai alapján készül. Munkáját a MEAFC-Peka Bau együttesétől négy év után távozott Váczi Péter segíti, aki a jövőben az U21-es gárda szakmai munkáját irányítja. Ami a játékoskeretet illeti: ismét egri színekben szerepel a korosztályos válogatottakat végigjáró Kiss Kolos. Az irányító játékos az elmúlt két évet Tiszaújvároban töltötte. A tavalyi csapatból Bajusz Ábel, Kovács Kornél és Takács Erik távozott.
Az Eszterházy SC két hete kezdte a bajnoki felkészülést. A ponvadászat szeptember utolsó hétvégéjén kezdődik. A nyitányon az egriek Bajára látogatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu