augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Háromfélidős meccset nyert az Eszterházy SC Szászbereken

Címkék#Eszterházy SC#Kocsis Csaba#Babinszky#Zsikó

Az élvonalbeli Kisvárda Master Good SE után az NB I/B-ben közvetlen riválisnak számító ENUSE következett. Az Eszterházy SC szászbereki edzőmeccsén 73 gól esett.

Sike Károly

A nyári felkészülés második edzőmeccsén is igyekezett azonos játékpercet biztosítani a keret valamennyi tagjának az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba, miközben több felállásbeli és taktikai variáció is porondra került.

Az Eszterházy SC edzője, Kocsis Csaba több taktikai variációt is kipróbált
Az Eszterházy SC edzője, Kocsis Csaba több taktikai variációt is kipróbált
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt az Eszterházy SC edzője

– Ahogy a legtöbb csapatnál, úgy nálunk is a harmadik héten a legnagyobb terhelés. Mindkét csapat hullámzóan teljesített. A 3x25 perc alatt rengeteg variációt kipróbáltunk, akadt ami jobban működött, illetve olyan is, ami kevésbé. A legfontosabb a megfelelő hozzáállás, a győzelem pedig apró sikerélményt ad a gyakorlás mellett – értékelt az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak.

Felkészülési mérkőzésen:

ENUSE–ESZTERHÁZY SC 35–38
Szászberek. V.: Ivanics P., Tóth B.
ESC: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Babinszky 5, Zsikó 5, Bernát 2, Pádár 4, Bencsik 2, Losonczi, Dudás 1, Pankotai 2, Szár 1, Hadnagy 2, Lévai, Csáki 6, Tóth L., Hudák 2, Sulyok 3, Orell 3.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Borsod SK Kazincbarcika, augusztus 12., kedd, 17.30.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu