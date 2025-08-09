45 perce
Háromfélidős meccset nyert az Eszterházy SC Szászbereken
Az élvonalbeli Kisvárda Master Good SE után az NB I/B-ben közvetlen riválisnak számító ENUSE következett. Az Eszterházy SC szászbereki edzőmeccsén 73 gól esett.
A nyári felkészülés második edzőmeccsén is igyekezett azonos játékpercet biztosítani a keret valamennyi tagjának az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba, miközben több felállásbeli és taktikai variáció is porondra került.
Így értékelt az Eszterházy SC edzője
– Ahogy a legtöbb csapatnál, úgy nálunk is a harmadik héten a legnagyobb terhelés. Mindkét csapat hullámzóan teljesített. A 3x25 perc alatt rengeteg variációt kipróbáltunk, akadt ami jobban működött, illetve olyan is, ami kevésbé. A legfontosabb a megfelelő hozzáállás, a győzelem pedig apró sikerélményt ad a gyakorlás mellett – értékelt az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak.
NB I.-es ellenféllel szemben 20 percig jól muzsikált az Eszterházy SC
Felkészülési mérkőzésen:
ENUSE–ESZTERHÁZY SC 35–38
Szászberek. V.: Ivanics P., Tóth B.
ESC: Sarac, Nagy Zs. (kapusok), Babinszky 5, Zsikó 5, Bernát 2, Pádár 4, Bencsik 2, Losonczi, Dudás 1, Pankotai 2, Szár 1, Hadnagy 2, Lévai, Csáki 6, Tóth L., Hudák 2, Sulyok 3, Orell 3.
KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Borsod SK Kazincbarcika, augusztus 12., kedd, 17.30.
