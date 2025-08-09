Háromfélidős meccset nyert az Eszterházy SC Szászbereken

A nyári felkészülés második edzőmeccsén is igyekezett azonos játékpercet biztosítani a keret valamennyi tagjának az Eszterházy SC vezetőedzője, Kocsis Csaba, miközben több felállásbeli és taktikai variáció is porondra került.

Az Eszterházy SC edzője, Kocsis Csaba több taktikai variációt is kipróbált

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt az Eszterházy SC edzője

– Ahogy a legtöbb csapatnál, úgy nálunk is a harmadik héten a legnagyobb terhelés. Mindkét csapat hullámzóan teljesített. A 3x25 perc alatt rengeteg variációt kipróbáltunk, akadt ami jobban működött, illetve olyan is, ami kevésbé. A legfontosabb a megfelelő hozzáállás, a győzelem pedig apró sikerélményt ad a gyakorlás mellett – értékelt az egyetemisták vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak.