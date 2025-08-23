augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Eszterházy SC: győzelem, hajdúnánási mintára

Címkék#Eszterházy SC#Babinszky#Csáki Zs#Dudás D#győzelem

A felkészülési időszak utolsó ellenfelét a Szigetszentmiklósi NKSE jelentette. Az Eszterházy SC NB I/B-s női csapata nyári hatodik edzőmeccsén ötödik győzelmét aratta.

Sike Károly

A szintén másodosztályú miklósiakkal ellen egygólos különbséggel nyert az Eszterházy SC. Az egyetemisták legközelebb augusztus 27-én Magyar Kupa-mérkőzésen szerepelnek, majd szeptember 6-án jön az első bajnoki találkozó a Tempo KSE ellen.

Orell Bettina, (22) az Eszterházy SC balszélsője, négy gólt szerzett
Orell Bettina, (22) az Eszterházy SC balszélsője, négy gólt szerzett
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC edzője így értékelte az utolsó edzőmeccset 

– Az első félidő egyes periódusaival nem voltam teljesen elégedett, ellenfelünk ekkor többgólos előnyt alakított ki – értékelt az egriek vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak. – Annak viszont kifejezetten örülök, hogy a hajdúnánási meccshez hasonlóan újra sikerült egy nagyobb hátrányból felállni és nyerni. A hét picit lazább volt, több pihenővel és csapatépítő programmal. Fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is jó állapotban legyünk. A következő állomás Füzesabony, ahol már tétmérkőzésen lépünk pályára.

Felkészülési mérkőzésen:

ESZTERHÁZY SC–SZIGETSZENTMIKÓSI NKSE 31–30
Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.
ESC: Kozma T., Sarac (kapusok), Babinszky 1, Bernát, Pádár 3, Bencsik 2, Losonczi, Dudás D. 5, Pankotai 5, Szár, Hadnagy F. 1, Csáki Zs. 5, Tóth L. 2, Hudák 3, Sulyok, Orell 4.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, 1. forduló: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC, augusztus 27., szerda, 17.30.

A bajnoki nyitányra szeptember 6-án kerül sor. Az első fordulóban a Tempo KSE érkezik a Leányka útra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu