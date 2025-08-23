Eszterházy SC: győzelem, hajdúnánási mintára

A szintén másodosztályú miklósiakkal ellen egygólos különbséggel nyert az Eszterházy SC. Az egyetemisták legközelebb augusztus 27-én Magyar Kupa-mérkőzésen szerepelnek, majd szeptember 6-án jön az első bajnoki találkozó a Tempo KSE ellen.

Orell Bettina, (22) az Eszterházy SC balszélsője, négy gólt szerzett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az Eszterházy SC edzője így értékelte az utolsó edzőmeccset

– Az első félidő egyes periódusaival nem voltam teljesen elégedett, ellenfelünk ekkor többgólos előnyt alakított ki – értékelt az egriek vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak. – Annak viszont kifejezetten örülök, hogy a hajdúnánási meccshez hasonlóan újra sikerült egy nagyobb hátrányból felállni és nyerni. A hét picit lazább volt, több pihenővel és csapatépítő programmal. Fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is jó állapotban legyünk. A következő állomás Füzesabony, ahol már tétmérkőzésen lépünk pályára.