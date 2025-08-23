1 órája
Eszterházy SC: győzelem, hajdúnánási mintára
A felkészülési időszak utolsó ellenfelét a Szigetszentmiklósi NKSE jelentette. Az Eszterházy SC NB I/B-s női csapata nyári hatodik edzőmeccsén ötödik győzelmét aratta.
A szintén másodosztályú miklósiakkal ellen egygólos különbséggel nyert az Eszterházy SC. Az egyetemisták legközelebb augusztus 27-én Magyar Kupa-mérkőzésen szerepelnek, majd szeptember 6-án jön az első bajnoki találkozó a Tempo KSE ellen.
Az Eszterházy SC edzője így értékelte az utolsó edzőmeccset
– Az első félidő egyes periódusaival nem voltam teljesen elégedett, ellenfelünk ekkor többgólos előnyt alakított ki – értékelt az egriek vezetőedzője, Kocsis Csaba a klubhonlapnak. – Annak viszont kifejezetten örülök, hogy a hajdúnánási meccshez hasonlóan újra sikerült egy nagyobb hátrányból felállni és nyerni. A hét picit lazább volt, több pihenővel és csapatépítő programmal. Fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is jó állapotban legyünk. A következő állomás Füzesabony, ahol már tétmérkőzésen lépünk pályára.
Eszterházy SC: az alapvető szabályok betartását kéri az edző
Felkészülési mérkőzésen:
ESZTERHÁZY SC–SZIGETSZENTMIKÓSI NKSE 31–30
Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Babidorics B., Reszegi-Szojka Cs.
ESC: Kozma T., Sarac (kapusok), Babinszky 1, Bernát, Pádár 3, Bencsik 2, Losonczi, Dudás D. 5, Pankotai 5, Szár, Hadnagy F. 1, Csáki Zs. 5, Tóth L. 2, Hudák 3, Sulyok, Orell 4.
KÖVETKEZIK: Magyar Kupa, 1. forduló: Füzesabonyi SC–Eszterházy SC, augusztus 27., szerda, 17.30.
A bajnoki nyitányra szeptember 6-án kerül sor. Az első fordulóban a Tempo KSE érkezik a Leányka útra.
Eszterházy SC: az MKOSZ elfogadta a klub szándéknyilatkozatát
NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek
NB I.-es ellenféllel szemben 20 percig jól muzsikált az Eszterházy SC