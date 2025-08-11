50 perce
EXtremeMan: fotós kollégánk a túlélésre játszott a 226 kilométeres távon
Fotós kollégánk, Lénárt Márton hetedik, felesége, Lénártné Bene Kinga negyedik alkalommal győzte le a brutális kihívást. A nagyatádi EXtremeMan 2025 hosszútávú versenyen minden eddigitől nagyobb szükség volt egymás segítésére az egri párosnak.
Az EXtremeMan távját elég csak ízlelgetni: 3,8 kilométer úszás, majd 180 kilométer kerékpározás, végül 42,2 kilométer futás.
Ha ezt megtörtént, gyorsan lehet lapozni, vagy éppen – ellenpólusként – felkészülni és nekivágni az év leghosszabb napja jelzővel illetett erőpróbának. Lénárt kollégát és Kingát már rég beszippantotta a közeg, az az eltökéltségre és kitartásra épülő életmód, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy ember ezt a kihívást legalább egyszer is teljesítse. No de Marci barátunk már hetedik alkalommal bizonyította, hogy nemcsak vasember, hanem igazi extrém man!
Ennyivel azonban nem érte be a páros. A veretes vízilabdás múlttal rendelkező Kinga kiváló úszására alapozva olyan szintre tornázta fel magát bringában és futásban, hogy bátran csatlakozhatott férjéhez, méghozzá nem kísérőnként, hanem versenyzőtársként. Hogy ez mekkora jelentőséggel bír az EXtremeMan során, annak idén mutatkozott meg igazán az ereje.
A túlélésre játszottam, teljesen kikészített az árnyékban 40 Celsius fok, miközben persze az aszfalt ennél sokkal melegebb volt
– mondta a verseny másnapján Lénárt Márton. – Bevallom őszintén, ha Kinga nem jön velem a futáskor, aligha tudtam volna befejezni a versenyt. Sok sírást és sok örömet hozott az idei EXtremeMan, ám a lényeg hogy végül minden rendben volt, mert a zárás mindig megszépíti az egészet.
A rekkenő kánikulában kollégánk 13:35.05 órát töltött egyvégtében a versenypályán. A férfiaknál célba ért 210 induló közül abszolútban a 107., korosztályában pedig a 15. hely lett az övé. Ám legkevésbé sem az időeredmény volt a fontos, hanem maga az út és a cél.
Kingát illetően a szpíker, Péter Attila nemes egyszerűséggel csak annyit jegyzett meg a gyékényesi bányatóban tempózott 3800 méter után, hogy az „Úszás királynője”.
Méltán járt dicsérő jelző azok után, hogy a női mezőnyben ő úszta a legjobb időt, majd pedig hatalmas kitartással és 14:39.53 órás idővel a harmadik helyen végzett korosztályában. Tette ezt azzal nehezítve, hogy egy fékhiba végigkísérte a tekerését.
A brutális forróságban nem járt minden nevező ilyen jól, sokan kidőltek, feladták, kiálltak, bőven munkát adva az egészségügyi stábnak. Ezek után már szinte fel sem tűnt a Lénárt házaspárnak, amikor a szálláshelyül szolgáló tűzoltósági épületben a hétfőn hajnali fél egyes lefekvést követően 5.30-kor jött a riasztás. A túlélt extrém naphoz képest már csupán szimpla ingerként hatóan.