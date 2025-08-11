EXtremeMan: fotós kollégánk a túlélésre játszott a 226 kilométeres távon

Ennyivel azonban nem érte be a páros. A veretes vízilabdás múlttal rendelkező Kinga kiváló úszására alapozva olyan szintre tornázta fel magát bringában és futásban, hogy bátran csatlakozhatott férjéhez, méghozzá nem kísérőnként, hanem versenyzőtársként. Hogy ez mekkora jelentőséggel bír az EXtremeMan során, annak idén mutatkozott meg igazán az ereje.

A túlélésre játszottam, teljesen kikészített az árnyékban 40 Celsius fok, miközben persze az aszfalt ennél sokkal melegebb volt

– mondta a verseny másnapján Lénárt Márton. – Bevallom őszintén, ha Kinga nem jön velem a futáskor, aligha tudtam volna befejezni a versenyt. Sok sírást és sok örömet hozott az idei EXtremeMan, ám a lényeg hogy végül minden rendben volt, mert a zárás mindig megszépíti az egészet.