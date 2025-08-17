1 órája
FC Hatvan: az újabb vereség után még több munkát vár Szpisljak
Pontokkal távoztak a hajdúságiak. Az NB III. Északkeleti csoportjának 4. fordulójában a DEAC gárdájával szemben szenvedett vereséget az FC Hatvan.
Sorozatban harmadik mérkőzésén maradt pont nélkül az FC Hatvan. Zoran Szpisljak edző tanítványai a Cigánd és a Gödöllő után a DEAC csapatával szemben is vereséget szenvedtek.
FC HATVAN–DEAC 1–3 (1–2)
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Ancsin Z., Balogh B.).
HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs. (Dibusz K., 74.), Benkó D. (Skripek D., 58.), Kitl K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Vince A., Dinka K. (Klein K., 58.), Polgár P. (Hochheiser K., 83.), Sós M. (Cseh Z., 74.). Edző: Zoran Szpisljak.
DEAC: Tóth D. – Sándor T., Kelemen Zs. (Nagy A., 78.), Vincze Á. (Tóth D., 78.), Soltész J. (Papp G. B., 60.), Jankelic I., Lakatos B., Ujvárosi Á., Lénárt Gergő (Lénárt Gábor, 67.), Fekete V. (Herczku A., 78.), Török L. Edző: Urbin Péter.
GÓL: Sós M. (31.), ill. Fekete V. (26., 29.), Sándor T. (50. –11-esből).
A HATVANI JÓ: Sós M.
ZORAN SZPISLJAK: – Újabb nagyon izgalmas mérkőzésen vagyunk túl, mindkét oldalon sok helyzet adódott. A DEAC a rutinját kihasználva előnybe került, de mi se adtuk fel, kerestük a lehetőségeket, hogy helyzetbe kerüljünk, de sajnos a gólokkal adósak maradtunk. A jövőben sokat kell még dolgozni, hogy a lehetőségeinket gólokra, pontokra váltsuk.
KÖVETKEZIK: Sényő FC–FC Hatvan, augusztus 27., szerda, 17.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Diósgyőri VTK II.–Cigánd 1–2 (1–1), Debreceni VSC II.–Tiszafüred 0–2 (0–1), Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye 6–1 (4–1), Nyíregyháza Spartacus II.–Füzesabony SC 4–1 (0–1), Tiszaújváros–Eger SE 1–1 (0–1), Putnok–Gödöllő 2–1 (2–0), Tarpa–Sényő 3–1 (2–1).
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 4 4 – – 15–3 12
2. DEAC 4 3 – 1 8–4 9
3. Cigánd 4 2 2 – 8–3 8
4. Putnok 4 2 2 – 8–4 8
5. Gödöllő 4 2 1 1 8–5 7
6. Tiszafüred 4 2 1 1 6–5 7
7. Tarpa 4 1 2 1 5–4 5
8. Eger 4 1 2 1 4–4 5
9. Ózd-Sajóvölgye 4 1 2 1 7–8 5
10. Tiszaújváros 4 1 2 1 6–8 5
11. Füzesabony 4 1 2 1 3–5 5
12. Nyíregyháza II. 4 1 1 2 9–11 4
13. DVSC II. 4 1 – 3 4–7 3
14. DVTK II. 4 – 1 3 5–8 1
15. FC Hatvan 4 – 1 3 5–13 1
16. Sényő 4 – 1 3 3–12 1