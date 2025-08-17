FC Hatvan: az újabb vereség után még több munkát vár Szpisljak

Sorozatban harmadik mérkőzésén maradt pont nélkül az FC Hatvan. Zoran Szpisljak edző tanítványai a Cigánd és a Gödöllő után a DEAC csapatával szemben is vereséget szenvedtek.

Az FC Hatvan (játékosuk jobbról) nagy erőket mozgósított, de mindhiába

Forrás: Pesti József/Új Néplap

FC HATVAN–DEAC 1–3 (1–2)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Ancsin Z., Balogh B.).

HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs. (Dibusz K., 74.), Benkó D. (Skripek D., 58.), Kitl K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Vince A., Dinka K. (Klein K., 58.), Polgár P. (Hochheiser K., 83.), Sós M. (Cseh Z., 74.). Edző: Zoran Szpisljak.

DEAC: Tóth D. – Sándor T., Kelemen Zs. (Nagy A., 78.), Vincze Á. (Tóth D., 78.), Soltész J. (Papp G. B., 60.), Jankelic I., Lakatos B., Ujvárosi Á., Lénárt Gergő (Lénárt Gábor, 67.), Fekete V. (Herczku A., 78.), Török L. Edző: Urbin Péter.

GÓL: Sós M. (31.), ill. Fekete V. (26., 29.), Sándor T. (50. –11-esből).

A HATVANI JÓ: Sós M.