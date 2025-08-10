1 órája
FC Hatvan: ollózós gól és távoli bomba is okot adott a bosszúságra
Továbbra is nyeretlen a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 3. fordulójában Gödöllőn szenvedett vereséget az FC Hatvan együttese.
Nagy Zoltán ollózós gólja és Hankó Bence átlövése bő 20 perc után kétgólos előnyhöz juttatta a hazaiakat, amivel otthon tartották a három pontot. Az FC Hatvan részéről csak helyzetekre futotta.
GÖDÖLLŐI SK–FC HATVAN 2–0 (2–0)
Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Erni Edmond Attila (Molnár I., Juhász-Révész Cs.)
GÖDÖLLŐ: Németh M. – Hevesi M., Mertse Á., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Koziorowski R. (Erdész Á., 46.), Nagy D., László G. (Balogh B., 61.), Lukács K., Hankó B. (Szita B., 71.), Nagy Z. (Péter T., 71.). Edző: Sipeki István
HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Bodnár A. (Klein K., 46.), Benkó D., Kitl K., Karácsony D. (Vajda M., 86.), Bucsu R. (Skripek D., 46.), Csuvikovszky K., Vince A. (Cseh Z., 72.), Sós M. (Dinka K., 63.). Edző: Zoran Szpisljak
GÓL: Nagy Z. (12.), Hankó B. (22.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
ZORAN SZPISLJAK: – A jó kezdés ellenére 10 perc után alábbhagyott a koncentráció, a csapat elveszítette a bátorságát, amit a Gödöllő azonnal kihasznált és előnyt szerzett. Nem sokkal később, amíg az egyik játékosunkat a partvonalon kívül ápolták és emberhátrányban voltunk, újabb gólt lőttek a hazaiak. A folytatásban küzdöttünk, szenvedtünk, de nem sikerült szépíteni. Bővel akad tennivaló, hogy a következő meccsek sikeresek is legyenek.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–DEAC, augusztus 17., vasárnap, 17.30.
NB III.: veretlenek presztízscsatája jön Egerben a Füzesabony vendégjátékával
Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza II. 5–1 (3–0)
Tiszafüred–Kisvárda II. 0–2 (0–1)
Sényő–DVSC II. 0–3 (0–1)
DEAC–Tarpa 1–0 (0–0)
Cigánd–Putnok 1–1 (0–1)
Tiszaújváros–DVTK II. 2–1 (0–0)
Eger–Füzesabony 0–1 (0–0)
- A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 3 3 – – 9–2 9
2. Gödöllő 3 2 1 – 7–3 7
3. DEAC 3 2 – 1 5–3 6
4. Cigánd 3 1 2 – 6–2 5
5. Ózd-Sajóvölgye 3 1 2 – 6–2 5
6. Putnok 3 1 2 – 6–3 5
7. Füzesabony 3 1 2 – 2–1 5
8. Eger 3 1 1 1 3–3 4
9. Tiszafüred 3 1 1 1 4–5 4
10. Tiszaújváros 3 1 1 1 5–7 4
11. DVSC II. 3 1 – 2 4–5 3
12. Tarpa 3 – 2 1 2–3 2
13. DVTK II. 3 – 1 2 4–6 1
14. Nyíregyháza II. 3 – 1 2 5–10 1
15. FC Hatvan 3 – 1 2 4–10 1
16. Sényő 3 – 1 2 2–9 1