FC Hatvan: ollózós gól és távoli bomba is okot adott a bosszúságra

Nagy Zoltán ollózós gólja és Hankó Bence átlövése bő 20 perc után kétgólos előnyhöz juttatta a hazaiakat, amivel otthon tartották a három pontot. Az FC Hatvan részéről csak helyzetekre futotta.

Az FC Hatvan játékosai (kékben) nem tudtak túljárni a hazaiak eszén

Forrás: Pesti József/Új Néplap

GÖDÖLLŐI SK–FC HATVAN 2–0 (2–0)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Erni Edmond Attila (Molnár I., Juhász-Révész Cs.)

GÖDÖLLŐ: Németh M. – Hevesi M., Mertse Á., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Koziorowski R. (Erdész Á., 46.), Nagy D., László G. (Balogh B., 61.), Lukács K., Hankó B. (Szita B., 71.), Nagy Z. (Péter T., 71.). Edző: Sipeki István

HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Bodnár A. (Klein K., 46.), Benkó D., Kitl K., Karácsony D. (Vajda M., 86.), Bucsu R. (Skripek D., 46.), Csuvikovszky K., Vince A. (Cseh Z., 72.), Sós M. (Dinka K., 63.). Edző: Zoran Szpisljak

GÓL: Nagy Z. (12.), Hankó B. (22.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

ZORAN SZPISLJAK: – A jó kezdés ellenére 10 perc után alábbhagyott a koncentráció, a csapat elveszítette a bátorságát, amit a Gödöllő azonnal kihasznált és előnyt szerzett. Nem sokkal később, amíg az egyik játékosunkat a partvonalon kívül ápolták és emberhátrányban voltunk, újabb gólt lőttek a hazaiak. A folytatásban küzdöttünk, szenvedtünk, de nem sikerült szépíteni. Bővel akad tennivaló, hogy a következő meccsek sikeresek is legyenek.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–DEAC, augusztus 17., vasárnap, 17.30.