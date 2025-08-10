augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Labdarúgás

45 perce

FC Hatvan: ollózós gól és távoli bomba is okot adott a bosszúságra

Címkék#FC Hatvan#Gödöllő#vereség

Továbbra is nyeretlen a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 3. fordulójában Gödöllőn szenvedett vereséget az FC Hatvan együttese.

Heol.hu

Nagy Zoltán ollózós gólja és Hankó Bence átlövése bő 20 perc után kétgólos előnyhöz juttatta a hazaiakat, amivel otthon tartották a három pontot. Az FC Hatvan részéről csak helyzetekre futotta.

Az FC Hatvan játékosai (kékben) nem tudtak túljárni a hazaiak eszén
Az FC Hatvan játékosai (kékben) nem tudtak túljárni a hazaiak eszén 
Forrás:  Pesti József/Új Néplap

GÖDÖLLŐI SK–FC HATVAN 2–0 (2–0)

Gödöllő, Szűcs Lajos Sportcentrum. V.: Erni Edmond Attila (Molnár I., Juhász-Révész Cs.)
GÖDÖLLŐ: Németh M. – Hevesi M., Mertse Á., Tóth-Ilkó Á., Tóth B., Koziorowski R. (Erdész Á., 46.), Nagy D., László G. (Balogh B., 61.), Lukács K., Hankó B. (Szita B., 71.), Nagy Z. (Péter T., 71.). Edző: Sipeki István
HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Bodnár A. (Klein K., 46.), Benkó D., Kitl K., Karácsony D. (Vajda M., 86.), Bucsu R. (Skripek D., 46.), Csuvikovszky K., Vince A. (Cseh Z., 72.), Sós M. (Dinka K., 63.). Edző: Zoran Szpisljak
GÓL: Nagy Z. (12.), Hankó B. (22.).
JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.
ZORAN SZPISLJAK: – A jó kezdés ellenére 10 perc után alábbhagyott a koncentráció, a csapat elveszítette a bátorságát, amit a Gödöllő azonnal kihasznált és előnyt szerzett. Nem sokkal később, amíg az egyik játékosunkat a partvonalon kívül ápolták és emberhátrányban voltunk, újabb gólt lőttek a hazaiak. A folytatásban küzdöttünk, szenvedtünk, de nem sikerült szépíteni. Bővel akad tennivaló, hogy a következő meccsek sikeresek is legyenek.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–DEAC, augusztus 17., vasárnap, 17.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza II. 5–1 (3–0)
Tiszafüred–Kisvárda II. 0–2 (0–1)
Sényő–DVSC II. 0–3 (0–1)
DEAC–Tarpa 1–0 (0–0)
Cigánd–Putnok 1–1 (0–1)
Tiszaújváros–DVTK II. 2–1 (0–0)
Eger–Füzesabony 0–1 (0–0)

  • A bajnokság állása
    1. Kisvárda  II.    3    3    –    –    9–2    9
    2. Gödöllő    3    2    1    –    7–3    7
    3. DEAC    3    2    –    1    5–3    6
    4. Cigánd    3    1    2    –    6–2    5
    5. Ózd-Sajóvölgye    3    1    2    –    6–2    5
    6. Putnok    3    1    2    –    6–3    5
    7. Füzesabony    3    1    2    –    2–1    5
    8. Eger    3    1    1    1    3–3    4
    9. Tiszafüred    3    1    1    1    4–5    4
    10. Tiszaújváros    3    1    1    1    5–7    4
    11. DVSC II.    3    1    –    2    4–5    3
    12. Tarpa    3    –    2    1    2–3    2
    13. DVTK II.    3    –    1    2    4–6    1
    14. Nyíregyháza II.    3    –    1    2    5–10    1
    15. FC Hatvan    3    –    1    2    4–10    1
    16. Sényő    3    –    1    2    2–9    1

 

