2 órája
FC Hatvan: a sereghajtó vendégeként jött az idei első bajnoki győzelem
Sényőn könyörtelennek bizonyult a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 5. fordulójában úgy nyert az FC Hatvan, hogy 50 percig emberelőnyben, az utolsó negyedórában pedig kettős emberelőnyben futballozott a hazaiakkal szemben.
Az FC Hatvan idei első győzelmét aratta, míg a Sényő továbbra is nyeretlen.
SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING–FC HATVAN 1–4 (1–3)
Sényő, Sényő-Carnifex FC Sporttelep. V.: Gindl Szabolcs (Pálfi B., Jakab Bianka).
SÉNYŐ: Sarkadi B. – Pataki B. (Bocskai D., 58., Chrabák N., 76.), Klepács K., Gégény Z. (Vámos G., 46.), Kapacina K., Gengeliczki G., Fenyőfalvi Cs. (Konzili M., 58.), Schmidt P. (Kőrizs Á., 83.), Mácsai L., Daróczi Z., Végső E. Edző: Kapacina Valér
HATVAN: Rácz R. – Orvos J., Nagy Zs., Benkó D., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 86.), Vince A., Dinka K., Polgár P. (Bodnár A., 72.), Sós M. (Kustudic P., 58.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Végső E. (43.), ill. Sós M. (19.), Karácsony D. (40. – 11-esből), Dinka K. (46.), Skripek D. (83.).
KIÁLLÍTVA: Daróczi Z. (25.), Konzili M. (77.).
JÓK: senki, ill. Rácz R., Skripek D., Sós M., Dinka K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Benkó D.
ZORAN SZPISLJAK: – A csapat megmutatta, hogy mennyi tehetség van bennük. Az elejétől kezdve mi domináltunk, sok helyzetet kialakítottunk és ezzel együtt jöttek a gólok is. Gratulálok a játékosoknak a bátorsághoz, a koncentrációhoz és a könyörtelen hozzáálláshoz. Ha ezt a teljesítményt tudjuk hétről-hétre mutatni, akkor még sok izgalmas és jó meccset fogunk játszani.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, augusztus 31., vasárnap, 17.30.
NB III.: Egerben és Füzesabonyban szabolcsi tartalékok hazaútját lehet hosszúra nyújtani
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ózd-Sajóvölgye–DVSC II. 2–2, Tiszafüred–Tarpa 2–1, DEAC–Putnok 0–1, Gödöllő–DVTK II. 1–2, Cigánd–Tiszaújváros 1–0, Füzesabony–Kisvárda II. 1–1, Eger–Nyíregyháza II. 3–1.
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 5 4 1 – 16–4 13
2. Cigánd 5 3 2 – 9–3 11
3. Putnok 5 3 2 – 9–4 11
4. Tiszafüred 5 3 1 1 8–6 10
5. DEAC 5 3 – 2 8–5 9
6. Eger 5 2 2 1 7–5 8
7. Gödöllő 5 2 1 2 9–7 7
8. Ózd-Sajóvölgye 5 1 3 1 9–10 6
9. Füzesabony 5 1 3 1 4–6 6
10. Tarpa 5 1 2 2 6–6 5
11. Tiszaújváros 5 1 2 2 6–9 5
12. DVTK II. 5 1 1 3 7–9 4
13. DVSC II. 5 1 1 3 6–9 4
14. Nyíregyháza II. 5 1 1 3 10–14 4
15. FC Hatvan 5 1 1 3 9–14 4
16. Sényő 5 – 1 4 4–16 1
