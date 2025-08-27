augusztus 27., szerda

Labdarúgás

43 perce

FC Hatvan: a sereghajtó vendégeként jött az idei első bajnoki győzelem

Címkék#Karácsony D#Dinka K#Sós M#Skripek D

Sényőn könyörtelennek bizonyult a Zagyva-parti gárda. Az NB III. Északkeleti csoportjának 5. fordulójában úgy nyert az FC Hatvan, hogy 50 percig emberelőnyben, az utolsó negyedórában pedig kettős emberelőnyben futballozott a hazaiakkal szemben.

Heol.hu

Az FC Hatvan idei első győzelmét aratta, míg a Sényő továbbra is nyeretlen.

Az FC Hatvan játékosai (balról) végig uralták a mérkőzést
Az FC Hatvan játékosai (balról) végig uralták a mérkőzést
Forrás:  Pesti József/Új Néplap

SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING–FC HATVAN 1–4 (1–3)

Sényő, Sényő-Carnifex FC Sporttelep. V.: Gindl Szabolcs (Pálfi B., Jakab Bianka).
SÉNYŐ: Sarkadi B. – Pataki B. (Bocskai D., 58., Chrabák N., 76.), Klepács K., Gégény Z. (Vámos G., 46.), Kapacina K., Gengeliczki G., Fenyőfalvi Cs. (Konzili M., 58.), Schmidt P. (Kőrizs Á., 83.), Mácsai L., Daróczi Z., Végső E. Edző: Kapacina Valér
HATVAN: Rácz R. – Orvos J., Nagy Zs., Benkó D., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 86.), Vince A., Dinka K., Polgár P. (Bodnár A., 72.), Sós M. (Kustudic P., 58.). Edző: Zoran Szpisljak.
GÓL: Végső E. (43.), ill. Sós M. (19.), Karácsony D. (40. – 11-esből), Dinka K. (46.), Skripek D. (83.).
KIÁLLÍTVA: Daróczi Z. (25.), Konzili M. (77.).
JÓK: senki, ill. Rácz R., Skripek D., Sós M., Dinka K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Benkó D. 
ZORAN SZPISLJAK: – A csapat megmutatta, hogy mennyi tehetség van bennük. Az elejétől kezdve mi domináltunk, sok helyzetet kialakítottunk és ezzel együtt jöttek a gólok is. Gratulálok a játékosoknak a bátorsághoz, a koncentrációhoz és a könyörtelen hozzáálláshoz. Ha ezt a teljesítményt tudjuk hétről-hétre mutatni, akkor még sok izgalmas és jó meccset fogunk játszani.
KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, augusztus 31., vasárnap, 17.30.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Ózd-Sajóvölgye–DVSC II. 2–2, Tiszafüred–Tarpa 2–1, DEAC–Putnok 0–1, Gödöllő–DVTK II. 1–2, Cigánd–Tiszaújváros 1–0, Füzesabony–Kisvárda II. 1–1, Eger–Nyíregyháza II. 3–1.

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    5    4    1    –    16–4    13
2. Cigánd    5    3    2    –    9–3    11
3. Putnok    5    3    2    –    9–4    11
4. Tiszafüred    5    3    1    1    8–6    10
5. DEAC    5    3    –    2    8–5    9
6. Eger    5    2    2    1    7–5    8
7. Gödöllő    5    2    1    2    9–7    7
8. Ózd-Sajóvölgye    5    1    3    1    9–10    6
9. Füzesabony    5    1    3    1    4–6    6
10. Tarpa    5    1    2    2    6–6    5
11. Tiszaújváros    5    1    2    2    6–9    5
12. DVTK II.    5    1    1    3    7–9    4
13. DVSC II.    5    1    1    3    6–9    4
14. Nyíregyháza II.    5    1    1    3    10–14    4
15. FC Hatvan    5    1    1    3    9–14    4
16. Sényő    5    –    1    4    4–16    1

 

