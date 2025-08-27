FC Hatvan: a sereghajtó vendégeként jött az idei első bajnoki győzelem

Az FC Hatvan idei első győzelmét aratta, míg a Sényő továbbra is nyeretlen.

Az FC Hatvan játékosai (balról) végig uralták a mérkőzést

Forrás: Pesti József/Új Néplap

SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING–FC HATVAN 1–4 (1–3)

Sényő, Sényő-Carnifex FC Sporttelep. V.: Gindl Szabolcs (Pálfi B., Jakab Bianka).

SÉNYŐ: Sarkadi B. – Pataki B. (Bocskai D., 58., Chrabák N., 76.), Klepács K., Gégény Z. (Vámos G., 46.), Kapacina K., Gengeliczki G., Fenyőfalvi Cs. (Konzili M., 58.), Schmidt P. (Kőrizs Á., 83.), Mácsai L., Daróczi Z., Végső E. Edző: Kapacina Valér

HATVAN: Rácz R. – Orvos J., Nagy Zs., Benkó D., Karácsony D., Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 86.), Vince A., Dinka K., Polgár P. (Bodnár A., 72.), Sós M. (Kustudic P., 58.). Edző: Zoran Szpisljak.

GÓL: Végső E. (43.), ill. Sós M. (19.), Karácsony D. (40. – 11-esből), Dinka K. (46.), Skripek D. (83.).

KIÁLLÍTVA: Daróczi Z. (25.), Konzili M. (77.).

JÓK: senki, ill. Rácz R., Skripek D., Sós M., Dinka K., Karácsony D., Csuvikovszky K., Benkó D.

ZORAN SZPISLJAK: – A csapat megmutatta, hogy mennyi tehetség van bennük. Az elejétől kezdve mi domináltunk, sok helyzetet kialakítottunk és ezzel együtt jöttek a gólok is. Gratulálok a játékosoknak a bátorsághoz, a koncentrációhoz és a könyörtelen hozzáálláshoz. Ha ezt a teljesítményt tudjuk hétről-hétre mutatni, akkor még sok izgalmas és jó meccset fogunk játszani.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, augusztus 31., vasárnap, 17.30.