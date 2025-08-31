augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

FC Hatvan: egy gól döntött a Tiszafüred ellen

Címkék#Eger SE#TISZAFÜREDI VSE#védelem

Hatodik mérkőzésen a negyedik vereség. Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában a Tiszafüreddel szemben maradt alul az FC Hatvan együttese.

Heol.hu

A góllal ezúttal adós maradt az FC Hatvan, így nem tudta elkerülni a vereséget. Győri Benjamin jelentette a mérleg nyelvét a Népkert Sporttelepen.

Az FC Hatvan játékosai nem tudták áttörni a Tiszafüred védelmét
Az FC Hatvan játékosai nem tudták áttörni a Tiszafüred védelmét
Forrás:  Pesti József/Új Néplap

FC HATVAN–TISZAFÜREDI VSE 0–1 (0–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kiss Márkó (Csákó P., dr. Juhász Dóra).
HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Benkó D. (Kitl K., 71.), Karácsony D., Bucsu R. (Kustudic P., 46.),  Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 62.), Vince A., Dinka K. (Dibusz K., 87.), Polgár P. (Bodnár A., 62.). Edző: Zoran Szpisljak.
TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Balogh M., Kovács D., Kovács M. (Tolnai Zs., 90.), Horváth M. (Csősz R., 90.), Bökönyi A. (Ujvári Zs., 75.), Szerencsi M., Füredi Sz., Kelemen G. (Ballók B., 58.), Szabó K., Győri B. (Kiss B., 90.). Edző: Dorcsák Zoltán.
GÓL: Győri B. (49.)

KÖVETKEZIK: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan, szeptember 7., vasárnap, 16.00.

További eredmények

DVTK II.–DEAC 2–2 (0–0), Kisvárda II.–Nyíregyháza II. 1–0 (0–0), DVSC II.–Füzesabony SC 1–1 (0–1), Tarpa–Ózd-Sajóvölgye 1–0 (0–0), Gödöllő–Tiszaújváros 3–1 (1–0), Putnok–Sényő 4–0 (1–0), Cigánd–Eger SE 4–0 (1–0)

A bajnokság állása
1. Kisvárda II.    6    5    1    –    17–4    16
2. Cigánd    6    4    2    –    13–3    14
3. Putnok    6    4    2    –    13–4    14
4. Tiszafüred    6    4    1    1    9–6    13
5. Gödöllő    6    3    1    2    12–8    10
6. DEAC    6    3    1    2    10–7    10
7. Tarpa    6    2    2    2    7–6    8
8. Eger    6    2    2    2    7–9    8
9. Füzesabony    6    1    4    1    5–7    7
10. Ózd-Sajóvölgye    6    1    3    2    9–11    6
11. DVTK II.    6    1    2    3    9–11    5
12. DVSC II.    6    1    2    3    7–10    5
13. Tiszaújváros    6    1    2    3    7–12    5
14. Nyíregyháza II.    6    1    1    4    10–15    4
15. FC Hatvan    6    1    1    4    9–15    4
16. Sényő    6    –    1    5    4–20    1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu