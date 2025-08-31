43 perce
FC Hatvan: egy gól döntött a Tiszafüred ellen
Hatodik mérkőzésen a negyedik vereség. Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában a Tiszafüreddel szemben maradt alul az FC Hatvan együttese.
A góllal ezúttal adós maradt az FC Hatvan, így nem tudta elkerülni a vereséget. Győri Benjamin jelentette a mérleg nyelvét a Népkert Sporttelepen.
FC HATVAN–TISZAFÜREDI VSE 0–1 (0–0)
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kiss Márkó (Csákó P., dr. Juhász Dóra).
HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Benkó D. (Kitl K., 71.), Karácsony D., Bucsu R. (Kustudic P., 46.), Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 62.), Vince A., Dinka K. (Dibusz K., 87.), Polgár P. (Bodnár A., 62.). Edző: Zoran Szpisljak.
TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Balogh M., Kovács D., Kovács M. (Tolnai Zs., 90.), Horváth M. (Csősz R., 90.), Bökönyi A. (Ujvári Zs., 75.), Szerencsi M., Füredi Sz., Kelemen G. (Ballók B., 58.), Szabó K., Győri B. (Kiss B., 90.). Edző: Dorcsák Zoltán.
GÓL: Győri B. (49.)
NB III.: az FC Hatvan közeli kudarcért vághat vissza a Tiszafürednek
KÖVETKEZIK: Ózd-Sajóvölgye–FC Hatvan, szeptember 7., vasárnap, 16.00.
További eredmények
DVTK II.–DEAC 2–2 (0–0), Kisvárda II.–Nyíregyháza II. 1–0 (0–0), DVSC II.–Füzesabony SC 1–1 (0–1), Tarpa–Ózd-Sajóvölgye 1–0 (0–0), Gödöllő–Tiszaújváros 3–1 (1–0), Putnok–Sényő 4–0 (1–0), Cigánd–Eger SE 4–0 (1–0)
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 6 5 1 – 17–4 16
2. Cigánd 6 4 2 – 13–3 14
3. Putnok 6 4 2 – 13–4 14
4. Tiszafüred 6 4 1 1 9–6 13
5. Gödöllő 6 3 1 2 12–8 10
6. DEAC 6 3 1 2 10–7 10
7. Tarpa 6 2 2 2 7–6 8
8. Eger 6 2 2 2 7–9 8
9. Füzesabony 6 1 4 1 5–7 7
10. Ózd-Sajóvölgye 6 1 3 2 9–11 6
11. DVTK II. 6 1 2 3 9–11 5
12. DVSC II. 6 1 2 3 7–10 5
13. Tiszaújváros 6 1 2 3 7–12 5
14. Nyíregyháza II. 6 1 1 4 10–15 4
15. FC Hatvan 6 1 1 4 9–15 4
16. Sényő 6 – 1 5 4–20 1