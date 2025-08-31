FC Hatvan: egy gól döntött a Tiszafüred ellen

A góllal ezúttal adós maradt az FC Hatvan, így nem tudta elkerülni a vereséget. Győri Benjamin jelentette a mérleg nyelvét a Népkert Sporttelepen.

Az FC Hatvan játékosai nem tudták áttörni a Tiszafüred védelmét

Forrás: Pesti József/Új Néplap

FC HATVAN–TISZAFÜREDI VSE 0–1 (0–0)

Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kiss Márkó (Csákó P., dr. Juhász Dóra).

HATVAN: Rácz R. – Orvos Jace R., Nagy Zs., Benkó D. (Kitl K., 71.), Karácsony D., Bucsu R. (Kustudic P., 46.), Csuvikovszky K., Skripek D. (Cseh Z., 62.), Vince A., Dinka K. (Dibusz K., 87.), Polgár P. (Bodnár A., 62.). Edző: Zoran Szpisljak.

TISZAFÜRED: Budzsáklia B. – Balogh M., Kovács D., Kovács M. (Tolnai Zs., 90.), Horváth M. (Csősz R., 90.), Bökönyi A. (Ujvári Zs., 75.), Szerencsi M., Füredi Sz., Kelemen G. (Ballók B., 58.), Szabó K., Győri B. (Kiss B., 90.). Edző: Dorcsák Zoltán.

GÓL: Győri B. (49.)