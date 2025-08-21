2 órája
Fegyelmi: Felsőtárkányban zárt kapus mérkőzés következik
A Felsőtárkány SC–Poroszló SE Heves vármegyei II. osztályú bajnoki mérkőzésen történtek folyományaként négy határozatot hozott az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.
Rendezési hiányosság és hazai szurkoló által elkövetett rasszista, gyűlöletkeltő megnyilvánulás miatt a Felsőtárkány SC sportszervezetét egy soron következő hazai mérkőzésen nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő mérkőzés megtartására, illetve sportszövetség ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezte az FB.
Ezen felül további egy hazai mérkőzésén sportszövetségi ellenőrt kell fogadni a tárkányiaknak és annak eljárási költségeit is szükséges viselni.
Az e heti eltiltások
4 mérkőzés:
Bóta Balázs (Poroszló SE)
Balogh Gábor (Poroszló SE)
1 mérkőzés:
Kecskeméti Ákos (Maklári SE)
György Felicián (Zagyvaszántó SE)
Patkós Ádám (Nagyréde SC)
Szarvas Richárd (Tarnaszentmiklós SE)
Földházi Zsombor (Gyöngyöstarjáni RE)
Felsőtárkány-Poroszló labdarúgó mérkőzésFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
Pénzbüntetés színes lapok miatt:
Poroszló SE 20 000 forint
Nagyréde SC 15 000 forint
Abasári SE 12 500 forint
