Labdarúgás

2 órája

Fegyelmi: Felsőtárkányban zárt kapus mérkőzés következik

Címkék#Poroszló SE#fegyelmi#Felsőtárkány SC

A Felsőtárkány SC–Poroszló SE Heves vármegyei II. osztályú bajnoki mérkőzésen történtek folyományaként négy határozatot hozott az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.

Bódi Csaba

Rendezési hiányosság és hazai szurkoló által elkövetett rasszista, gyűlöletkeltő megnyilvánulás miatt  a Felsőtárkány SC sportszervezetét egy soron következő hazai mérkőzésen nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő mérkőzés megtartására, illetve sportszövetség ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezte az FB.

A poroszlói Bóta Balázs (jobbra) négy mérkőzésre szóló eltiltásban részesült
A poroszlói Bóta Balázs (jobbra) négy mérkőzésre szóló eltiltásban részesült
Forrás:  Lénárt Márton/heol

Ezen felül további egy hazai mérkőzésén sportszövetségi ellenőrt kell fogadni a tárkányiaknak és annak eljárási költségeit is szükséges viselni.

Az e heti eltiltások

4 mérkőzés:

Bóta Balázs (Poroszló SE)
Balogh Gábor (Poroszló SE)

1 mérkőzés:

Kecskeméti Ákos (Maklári SE)
György Felicián (Zagyvaszántó SE)
Patkós Ádám (Nagyréde SC)
Szarvas Richárd (Tarnaszentmiklós SE)
Földházi Zsombor (Gyöngyöstarjáni RE)

Felsőtárkány-Poroszló labdarúgó mérkőzés

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

Pénzbüntetés színes lapok miatt:
Poroszló SE 20 000 forint
Nagyréde SC 15 000 forint
Abasári SE 12 500 forint

 


 

