Fegyelmi: Felsőtárkányban zárt kapus mérkőzés következik

Rendezési hiányosság és hazai szurkoló által elkövetett rasszista, gyűlöletkeltő megnyilvánulás miatt a Felsőtárkány SC sportszervezetét egy soron következő hazai mérkőzésen nézők nélkül, zárt sportlétesítményben történő mérkőzés megtartására, illetve sportszövetség ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezte az FB.

A poroszlói Bóta Balázs (jobbra) négy mérkőzésre szóló eltiltásban részesült

Forrás: Lénárt Márton/heol

Ezen felül további egy hazai mérkőzésén sportszövetségi ellenőrt kell fogadni a tárkányiaknak és annak eljárási költségeit is szükséges viselni.

Az e heti eltiltások

4 mérkőzés:

Bóta Balázs (Poroszló SE)

Balogh Gábor (Poroszló SE)

1 mérkőzés:

Kecskeméti Ákos (Maklári SE)

György Felicián (Zagyvaszántó SE)

Patkós Ádám (Nagyréde SC)

Szarvas Richárd (Tarnaszentmiklós SE)

Földházi Zsombor (Gyöngyöstarjáni RE)