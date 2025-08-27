Labdarúgás
2 órája
Fegyelmi: négy kiállítás után jött az eltiltás, hozzá a pénzbüntetéssel
Augusztus 26-i ülésén tíz ügyben járt el az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.
Négy játékosnak piros lap miatt etiltás jutott osztályrészül, miközben hat egyesület fizethet a begyűjtött színes cédulák miatt.
Az e heti eltilások
1 mérkőzés:
Tóth Dániel (Atkári SE)
Bodó Balázs Miklós (Tarnamente SSZE)
Ugrai Istvánt (Felsőtárkány SC)
Kós Gábor (Tiszai SC Kisköre)
Pénzbüntetés
Színes lapok miatt:
Tarnamente SSZE 17.500 forint
Felsőtárkány SC 17.500 forint
Domoszló SK 15.000 forint
Abasári SE 15.000 forint
Tiszai SC Kisköre 12.000 forint
Visonta SC 10.000 forint
2025.08.21. 13:27
Fegyelmi: Felsőtárkányban zárt kapus mérkőzés következik
2025.06.12. 15:45
Fegyelmi: legtovább az Egri Sportcentrum SE játékosa pihen
2025.06.05. 16:30
Fegyelmi: határoztak a Tarnaörs–Petőfibánya mérkőzésen történtek ügyében is
