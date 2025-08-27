augusztus 27., szerda

Fegyelmi: négy kiállítás után jött az eltiltás, hozzá a pénzbüntetéssel

Címkék#határozatok#fegyelmi#eltiltás

Augusztus 26-i ülésén tíz ügyben járt el az MLSZ Heves Vármegyei Fegyelmi Bizottsága.

Bódi Csaba

Négy játékosnak piros lap miatt etiltás jutott osztályrészül, miközben hat egyesület fizethet a begyűjtött színes cédulák miatt.

Bodó Balázs Miklós (elöl, balról) is egy meccset lesz kénytelen kihagyni
Bodó Balázs Miklós (elöl, balról) is egy meccset lesz kénytelen kihagyni 
Forrás: Gyenes Attila/atiboyphoto.hu

Az e heti eltilások

1 mérkőzés:
Tóth Dániel (Atkári SE)
Bodó Balázs Miklós (Tarnamente SSZE)
Ugrai Istvánt (Felsőtárkány SC)
Kós Gábor (Tiszai SC Kisköre)

Pénzbüntetés

Színes lapok miatt:
Tarnamente SSZE 17.500 forint
Felsőtárkány SC 17.500 forint
Domoszló SK 15.000 forint
Abasári SE 15.000 forint
Tiszai SC Kisköre 12.000 forint
Visonta SC 10.000 forint

 

