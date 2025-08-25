augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás foci

2 órája

Fónagy Miklós-emléktorna: Nagyvisnyón a Haverock diadalmaskodott

Címkék#Nagyvisnyó#Fónagy Miklós#emléktorna

Kispályás labdarúgó tornával adóztak az egykori mentős és sportember emléke előtt. A Fónagy Miklós-emléktorna mezőnyében tíz csapat szerepelt.

Tóth Balázs

Negyedik alkalommal emlékeztek kispályás focitornával Fónagy Miklósra Nagyvisnyón. Az egykori mentős, sportszerető, az egri kézilabdások egészségügyi szakembere egy visnyói kispályás labdarúgó tornán öt évvel ezelőtt vesztette életét. Tiszteletére azóta augusztusban labdarúgó tornát rendeznek, amelyen részt vesznek egykori kollégái, barátai is.

A IV. Fónagy Miklós Emléktornát a Haverock (narancssárgában) nyerték
A 4. Fónagy Miklós-emléktornát a Haverock együttese (játékosuk jobbról) nyerte
Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Idén tíz csapat nevezett, amelyek a közös megemlékezés után két csoportban küzdöttek a továbbjutó helyekért. A nap második részében rendezték a helyosztó mérkőzéseket, ahol a bronzcsatában büntetőkkel diadalmaskodott a Sörös Terv a Nagyvisnyói vén trottyok szemben, míg a döntőben a Haverock a Mályinkát győzte le.

IV. Fónagy Miklós Emléktorna Nagyvisnyón

Fotók: Tóth Balázs / Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu