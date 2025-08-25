Fónagy Miklós-emléktorna: Nagyvisnyón a Haverock diadalmaskodott

Negyedik alkalommal emlékeztek kispályás focitornával Fónagy Miklósra Nagyvisnyón. Az egykori mentős, sportszerető, az egri kézilabdások egészségügyi szakembere egy visnyói kispályás labdarúgó tornán öt évvel ezelőtt vesztette életét. Tiszteletére azóta augusztusban labdarúgó tornát rendeznek, amelyen részt vesznek egykori kollégái, barátai is.

A 4. Fónagy Miklós-emléktornát a Haverock együttese (játékosuk jobbról) nyerte

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Idén tíz csapat nevezett, amelyek a közös megemlékezés után két csoportban küzdöttek a továbbjutó helyekért. A nap második részében rendezték a helyosztó mérkőzéseket, ahol a bronzcsatában büntetőkkel diadalmaskodott a Sörös Terv a Nagyvisnyói vén trottyok szemben, míg a döntőben a Haverock a Mályinkát győzte le.