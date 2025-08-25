2 órája
Fónagy Miklós-emléktorna: Nagyvisnyón a Haverock diadalmaskodott
Kispályás labdarúgó tornával adóztak az egykori mentős és sportember emléke előtt. A Fónagy Miklós-emléktorna mezőnyében tíz csapat szerepelt.
Negyedik alkalommal emlékeztek kispályás focitornával Fónagy Miklósra Nagyvisnyón. Az egykori mentős, sportszerető, az egri kézilabdások egészségügyi szakembere egy visnyói kispályás labdarúgó tornán öt évvel ezelőtt vesztette életét. Tiszteletére azóta augusztusban labdarúgó tornát rendeznek, amelyen részt vesznek egykori kollégái, barátai is.
Idén tíz csapat nevezett, amelyek a közös megemlékezés után két csoportban küzdöttek a továbbjutó helyekért. A nap második részében rendezték a helyosztó mérkőzéseket, ahol a bronzcsatában büntetőkkel diadalmaskodott a Sörös Terv a Nagyvisnyói vén trottyok szemben, míg a döntőben a Haverock a Mályinkát győzte le.
IV. Fónagy Miklós Emléktorna NagyvisnyónFotók: Tóth Balázs / Heol.hu