Frankie az NB II.-ben újonc klub futballistáinak izmat lazítja
Hajba Ferenc, alias Frankie úgy ment, hogy közben maradt Egerben.
A sportmasszőrre az Eger SE női szekciójának tagjai még számíthatnak, ám az NB III.-as férficsapattól elköszönt – elfogadva a karcagiak ajánlatát.
Az NB II.-ben újonc Karcagi SC a csapatot segítő stábot illetően is erősített a nyáron. Így került Hajba Ferenc (Frankie) a Varga Attila edzette alföldiekhez.
– Farkas Balázs, az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője nagyon sajnálta, hogy – ha csak részben is – de távozok, miközben mindenkit maximálisan támogat, aki magasabb osztályban kamatoztatja a tudását.
Köszönöm az egri vezetésnek, hogy így kezelték a döntésemet
– mondta az 58 éves Frankie, aki az eddigi két NB II.-es mérkőzésen három pontot masszírozott a karcagi lábakba.