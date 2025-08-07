augusztus 7., csütörtök

Labdarúgás

18 perce

Frankie az NB II.-ben újonc klub futballistáinak izmat lazítja

Hajba Ferenc, alias Frankie úgy ment, hogy közben maradt Egerben.

Bódi Csaba

A sportmasszőrre az Eger SE női szekciójának tagjai még számíthatnak, ám az NB III.-as férficsapattól elköszönt – elfogadva a karcagiak ajánlatát.

Hajba Ferenc (balról) Szabó László egri kapusedzőtől is elköszönt
Hajba Ferenc (balról) Szabó László egri kapusedzőtől is elköszönt 
Forrás:  Lénárt Márton/heol.hu

Az NB II.-ben újonc Karcagi SC a csapatot segítő stábot illetően is erősített a nyáron. Így került Hajba Ferenc (Frankie) a Varga Attila edzette alföldiekhez.

A Karcagi SC stábjának tagjaként

– Farkas Balázs, az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezetője nagyon sajnálta, hogy – ha csak részben is – de távozok, miközben mindenkit maximálisan támogat, aki magasabb osztályban kamatoztatja a tudását. 

Köszönöm az egri vezetésnek, hogy így kezelték a döntésemet 

– mondta az 58 éves Frankie, aki az eddigi két NB II.-es mérkőzésen három pontot masszírozott a karcagi lábakba.

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
