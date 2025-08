Füzesabony SC: a hazaiak helyzeteket, az ózdiak 11-est hibáztak

A Füzesabony SC 2025/26. évi első hazai mérkőzése, ha nem is csendes mederben, de viszonylag eseménytelenül telt - egészen a 23. percig.

A Füzesabony SC csapata jól védekezett, de nem támadott elég hatékonyan

Forrás: Pesti József/szoljon.hu

Oláh Norbert lesállás miatt érvénytelenített fejes gólja azonban borzolta a házigazdák kedélyeit, több kérdést is intézve az asszisztens felé... Az újonc ózdiak egyáltalán nem játszottak megilletődötten, egymás után megkapott két sárga lapjuk pedig azt mutatta, a tekintélyt ily módon is igyekeznek kivívni maguknak. A 38. percben azonban kis híján a vendéglátók vívtak ki maguknak előnyt. Kaló István szorongatott helyzetből, 17 méterről helyezett lapos labdája nem sokkal a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. A félidő végére is maradt bosszankodásra okot adó alkalom a sárga-kékeknél. A 42. percben Bocsi Patrik beadását követően, ígéretes helyzetben Oláh Norbert nem találta el jól a labdát. Ez is ziccer volt, mint ahogy Oláh az 57. percben is helyzetbe került, ám 10 méterről leadott lövése ezúttal a bal kapufa mellett csorgott el.