augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

27 perce

Füzesabony SC: az éllovas ellen sikerült az, ami eddig egyetlen ellenfélnek sem jött össze

Címkék#Kisvárda II.#NB III#Füzesabony SC

Vincze Dániel gólt szerzett, majd a végén kiállították. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulójában a Füzesabony SC pontot szerzett a listavezető Kisvárda II. csapatát fogadva.

Heol.hu

Idénybeli harmadik döntetlenjét az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulójában érte el a füzesabonyi együttes. A pontszerzést az eddig százszázalékos Kisvárda II. gárdájával szemben hajtotta végre az Füzesabony SC.

A Füzesabony SC csapata megtörte az éllovas Kisvárda II. hibátlan mérlegét
A Füzesabony SC csapata megtörte az éllovas Kisvárda II. hibátlan mérlegét
Forrás: FSC

Füzesabony SC–Kisvárda II 1–1 (1–1)

Füzesabony. V.: Sveda Marcell (Márkus P., Balla L.).
FÜZESABONY: Tajti – Bernáth, Jambrich, Oláh N., Vincze, Kaló (Berki, 88.), Nagy G., Pataki, Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 71.), Ináncsi. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
KISVÁRDA II: Kubarics – Krucan (Jazsik, 46.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik, Osztrovka (Koljada, 79.), Abdulahhi, Scsadej (Fedorov, 64.), Szikszai, Balogun, Prjamov (Simon M., 64.). Vezetőedző: Törtei Tamás.
GÓL: Vincze D. (33.), ill. Tenkács (24.).
KIÁLLÍTVA: Vincze D., ill. Veprik (mindkettő a lefújás után)
JÓK: az egész hazai csapat dicséretet érdemel.

BOCSI ZOLTÁN: – Azt hiszem, hogy a játékosok hozták a szinte 100 százalékot, akkor sem adták fel, amikor hátrányban voltak. Az egyenlítő gól után még nekünk nyíltak lehetőségeink a gólszerzésre, megérdemeltük volna a győzelmet, de nem vagyunk telhetetlenek, az egy pontnak is nagyon örülünk.
TÖRTEI TAMÁS: – Nehéz mérkőzésre számítottam. és még a vártnál is nehezebbé vált. Különös környezet ez, innen elvinni a három pontot, nem egyszerű. Emellett néhány játékos gyengébb teljesítményt mutatott az eddigiekhez képest. Vezetésünk után elkerülhető góllal gyorsan kiegyenlített az ellenfél, erre nem tudtunk megfelelően reagálni.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu