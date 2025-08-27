27 perce
Füzesabony SC: az éllovas ellen sikerült az, ami eddig egyetlen ellenfélnek sem jött össze
Vincze Dániel gólt szerzett, majd a végén kiállították. Az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulójában a Füzesabony SC pontot szerzett a listavezető Kisvárda II. csapatát fogadva.
Idénybeli harmadik döntetlenjét az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulójában érte el a füzesabonyi együttes. A pontszerzést az eddig százszázalékos Kisvárda II. gárdájával szemben hajtotta végre az Füzesabony SC.
Füzesabony SC–Kisvárda II 1–1 (1–1)
Füzesabony. V.: Sveda Marcell (Márkus P., Balla L.).
FÜZESABONY: Tajti – Bernáth, Jambrich, Oláh N., Vincze, Kaló (Berki, 88.), Nagy G., Pataki, Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 71.), Ináncsi. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
KISVÁRDA II: Kubarics – Krucan (Jazsik, 46.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik, Osztrovka (Koljada, 79.), Abdulahhi, Scsadej (Fedorov, 64.), Szikszai, Balogun, Prjamov (Simon M., 64.). Vezetőedző: Törtei Tamás.
GÓL: Vincze D. (33.), ill. Tenkács (24.).
KIÁLLÍTVA: Vincze D., ill. Veprik (mindkettő a lefújás után)
JÓK: az egész hazai csapat dicséretet érdemel.
NB III.: Egerben és Füzesabonyban szabolcsi tartalékok hazaútját lehet hosszúra nyújtani
BOCSI ZOLTÁN: – Azt hiszem, hogy a játékosok hozták a szinte 100 százalékot, akkor sem adták fel, amikor hátrányban voltak. Az egyenlítő gól után még nekünk nyíltak lehetőségeink a gólszerzésre, megérdemeltük volna a győzelmet, de nem vagyunk telhetetlenek, az egy pontnak is nagyon örülünk.
TÖRTEI TAMÁS: – Nehéz mérkőzésre számítottam. és még a vártnál is nehezebbé vált. Különös környezet ez, innen elvinni a három pontot, nem egyszerű. Emellett néhány játékos gyengébb teljesítményt mutatott az eddigiekhez képest. Vezetésünk után elkerülhető góllal gyorsan kiegyenlített az ellenfél, erre nem tudtunk megfelelően reagálni.
Mol Magyar Kupa: az Eger SE és a Füzesabony SC NB II.-es ellenfelet fogad