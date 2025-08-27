Füzesabony SC: az éllovas ellen sikerült az, ami eddig egyetlen ellenfélnek sem jött össze

Idénybeli harmadik döntetlenjét az NB III. Északkeleti-csoportjának 5. fordulójában érte el a füzesabonyi együttes. A pontszerzést az eddig százszázalékos Kisvárda II. gárdájával szemben hajtotta végre az Füzesabony SC.

A Füzesabony SC csapata megtörte az éllovas Kisvárda II. hibátlan mérlegét

Forrás: FSC

Füzesabony SC–Kisvárda II 1–1 (1–1)

Füzesabony. V.: Sveda Marcell (Márkus P., Balla L.).

FÜZESABONY: Tajti – Bernáth, Jambrich, Oláh N., Vincze, Kaló (Berki, 88.), Nagy G., Pataki, Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 71.), Ináncsi. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.

KISVÁRDA II: Kubarics – Krucan (Jazsik, 46.), Kozacsuk, Tenkács, Veprik, Osztrovka (Koljada, 79.), Abdulahhi, Scsadej (Fedorov, 64.), Szikszai, Balogun, Prjamov (Simon M., 64.). Vezetőedző: Törtei Tamás.

GÓL: Vincze D. (33.), ill. Tenkács (24.).

KIÁLLÍTVA: Vincze D., ill. Veprik (mindkettő a lefújás után)

JÓK: az egész hazai csapat dicséretet érdemel.