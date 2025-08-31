Füzesabony SC: Debrecenben született az idénybeli negyedik döntetlen

Kaló István Alexander találatával a 36. percben szerzett vezetés a Füzesabony SC, amely az utolsó 25 percben emberhátrányban futballozott. A DVSC II. a 81. percben egalizált.

A Füzesabony SC játékosai (fehérben) egészen a hajráig győzelemre álltak

Forrás: DVSC

DVSC II.–FÜZESABONY SC 1–1 (0–1)

Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep, 200 néző. V.: Dobai János (Juhász Sz., Szilágyi Zs.).

DVSC: Erdélyi B. – Asztalos N., Gyenti K., Bodnár B. (Vazquez, 57.), Patai D. (Perpék Sz., 77.), Brazhko D., Rácz I. (Tóth M., 46.), Regenyei G., Doktor Zs. (Batai T., 46.), Komlósi A., Egri I. (Bökönyi M., 57.). Edző: Máté Péter.

FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Tánczos Á., 46.), Berki P. (Szövetes K., 83.), Oláh N., Kaló I. (Temesvári M., 94.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Kiss Á. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Batai T. (81.), ill. Kaló I. (36.).

KIÁLLÍTVA: Kiss Á. (65.).

A FÜZESABONYI JÓK: Jambrich S., Kaló I., Bernáth Á., Pataki V., Nagy Á.

BOCSI ZOLTÁN: – A mérkőzés első félidejében jól szűrtük a hazaiak támadásait és egy szép kontratámadás végén meg is tudtuk szerezni a vezetést. A második félidőre sajnos a játékvezetői felfogás nagy fordulatot vett, szerintem ennek köszönhető a kiállítás, ezt kihasználva tudtak egyenlíteni a hazaiak. Zárásként még nekünk volt egy ütőlapunk, de az sajnos kimaradt.

KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Tarpa SC, szeptember 7., vasárnap, 16.00.