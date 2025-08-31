augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Füzesabony SC: Debrecenben született az idénybeli negyedik döntetlen

Címkék#DVSC II#Jambrich S#Debrecen

A hajrában a DVSC II. kihasználta emberelőnyét. Az NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában döntetlent játszott a Füzesabony SC Debrecenben.

Heol.hu

Kaló István Alexander találatával a 36. percben szerzett vezetés a Füzesabony SC, amely az utolsó 25 percben emberhátrányban futballozott. A DVSC II. a 81. percben egalizált.

A Füzesabony SC játékosai (fehérben) egészen a hajráig győzelemre álltak
A Füzesabony SC játékosai (fehérben) egészen a hajráig győzelemre álltak
Forrás: DVSC

DVSC II.–FÜZESABONY SC 1–1 (0–1)

Debrecen, Debreceni Egyetemi AC Sporttelep, 200 néző. V.: Dobai János (Juhász Sz., Szilágyi Zs.).
DVSC: Erdélyi B. – Asztalos N., Gyenti K., Bodnár B. (Vazquez, 57.), Patai D. (Perpék Sz., 77.), Brazhko D., Rácz I. (Tóth M., 46.), Regenyei G., Doktor Zs. (Batai T., 46.), Komlósi A., Egri I. (Bökönyi M., 57.). Edző: Máté Péter.
FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Tánczos Á., 46.), Berki P. (Szövetes K., 83.), Oláh N., Kaló I. (Temesvári M., 94.), Nagy G., Pataki V., Nagy Á., Kiss Á. Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Batai T. (81.), ill. Kaló I. (36.).
KIÁLLÍTVA: Kiss Á. (65.).
A FÜZESABONYI JÓK: Jambrich S., Kaló I., Bernáth Á., Pataki V., Nagy Á.
BOCSI ZOLTÁN: – A mérkőzés első félidejében jól szűrtük a hazaiak támadásait és egy szép kontratámadás végén meg is tudtuk szerezni a vezetést. A második félidőre sajnos a játékvezetői felfogás nagy fordulatot vett, szerintem ennek köszönhető a kiállítás, ezt kihasználva tudtak egyenlíteni a hazaiak. Zárásként még nekünk volt egy ütőlapunk, de az sajnos kimaradt.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Tarpa SC, szeptember 7., vasárnap, 16.00.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK: DVTK II.–DEAC 2–2 (0–0), Kisvárda II.–Nyíregyháza II. 1–0 (0–0). KÉSŐBB: Cigánd–Eger, Gödöllő–Tiszaújváros, Putnok–Sényő, FC Hatvan–Tiszafüred, Tarpa–Ózd-Sajóvölgye

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu