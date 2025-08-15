augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A Füzesabony SC lendülete tovább kamatozhat

Címkék#FC Hatvan#Eger SE#Füzesabony SC

A negyedik forduló mérkőzéseit játsszák vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjában. A Füzesabony SC és az Eger SE idegenben, az FC Hatvan hazai pályán szerepel.

Heol.hu

A Heves vármegyei csapatok közül három fordulót követően már csak a Füzesabony SC veretlen.

A Füzesabony SC és az Eger SE is vendégként szerepel vasárnap
A Füzesabony SC és az Eger SE is vendégként szerepel vasárnap
Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

Nyíregyházán a Füzesabony SC

Vasárnap, 11.00:

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FÜZESABONY SC
Nyíregyháza Örökösföld Sporttelep. V.: Borók Dániel (Dudás V., Pálinkás D.)
Bocsi Zoltán tanítványai az Eger SE elleni győztes vármegyei rangadót (1–0) követően utaznak Szabolcsba, ahol a nyíregyháziak épp ellenkező utat járnak be. A Szpari három mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett, ráadásul az előző fordulóban 5–1-es vereséget szenvedett az újonc Ózd-Sajóvölgye otthonában.

Vasárnap, 17.30:

TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–EGER SE
Tiszaújváros Sportcentrum. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Nyeste L.)
A két csapat azonos ponttal áll a tabellán, az egriek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a borsodiakat. Az újvárosiak az előző fordulóban a DVTK II. ellen szerezték meg első győzelmüket (2–1), előzőleg Putnokon szenvedtek vereséget (3–0), az FC Hatvannal pedig ikszeltek (3–3) a nyitányon. Az egriek részéről az eddigieknél jobb helyzetkihasználás lehet a kulcsa a pontok gyarapításának.

FC HATVAN–DEAC
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Ancsin Z., Balogh B.)
A hatvaniak újabb élcsapatot fogadnak, amely ideális esetben is komoly kihívás. Zoran Szpisljak tanítványai az idei szezonban még adósak az igazán jó teljesítménnyel, a legutóbbi két mérkőzésükön a Cigánd (5–1) és a Gödöllő (2–0) ellen termett babér Kitl Krisztiánéknak. A bravúrhoz jelentős pálfordulat szükséges.

A további párosítás

VASÁRNAP, 11.00
Diósgyőri VTK II.–Cigánd
Debreceni VSC II.–Tiszafüred
Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye
VASÁRNAP, 17.30
Putnok–Gödöllő
Tarpa–Sényő

A bajnokság állása
 1. Kisvárda II.    3    3    –    –    9–2    9
 2. Gödöllő    3    2    1    –    7–3    7
 3. DEAC    3    2    –    1    5–3    6
 4. Cigánd    3    1    2    –    6–2    5
 5. Ózd-Sajóvölgye    3    1    2    0    6–2    5
 6. Putnok    3    1    2    –    6–3    5
 7. Füzesabony    3    1    2    –    2–1    5
 8. Eger    3    1    1    1    3–3    4
 9. Tiszafüred    3    1    1    1    4–5    4
10. Tiszaújváros    3    1    1    1    5–7    4
11. DVSC II.    3    1    –    2    4–5    3
12. Tarpa    3    –    2    1    2–3    2
13. DVTK II.    3    –    1    2    4–6    1
14. Nyíregyháza II.    3    –    1    2    5–10    1
15. FC Hatvan    3    –    1    2    4–10    1
16. Sényő    3    –    1    2    2–9    1

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu