1 órája
A Füzesabony SC lendülete tovább kamatozhat
A negyedik forduló mérkőzéseit játsszák vasárnap az NB III. Északkeleti csoportjában. A Füzesabony SC és az Eger SE idegenben, az FC Hatvan hazai pályán szerepel.
A Heves vármegyei csapatok közül három fordulót követően már csak a Füzesabony SC veretlen.
Nyíregyházán a Füzesabony SC
Vasárnap, 11.00:
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FÜZESABONY SC
Nyíregyháza Örökösföld Sporttelep. V.: Borók Dániel (Dudás V., Pálinkás D.)
Bocsi Zoltán tanítványai az Eger SE elleni győztes vármegyei rangadót (1–0) követően utaznak Szabolcsba, ahol a nyíregyháziak épp ellenkező utat járnak be. A Szpari három mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett, ráadásul az előző fordulóban 5–1-es vereséget szenvedett az újonc Ózd-Sajóvölgye otthonában.
NB III.: Egerben Jambrich Sámuel feje(se) döntött a Füzesabony javára
Vasárnap, 17.30:
TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS–EGER SE
Tiszaújváros Sportcentrum. V.: Hajdú Dávid (Zahorecz R., Nyeste L.)
A két csapat azonos ponttal áll a tabellán, az egriek jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a borsodiakat. Az újvárosiak az előző fordulóban a DVTK II. ellen szerezték meg első győzelmüket (2–1), előzőleg Putnokon szenvedtek vereséget (3–0), az FC Hatvannal pedig ikszeltek (3–3) a nyitányon. Az egriek részéről az eddigieknél jobb helyzetkihasználás lehet a kulcsa a pontok gyarapításának.
FC HATVAN–DEAC
Hatvan, Népkert Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Ancsin Z., Balogh B.)
A hatvaniak újabb élcsapatot fogadnak, amely ideális esetben is komoly kihívás. Zoran Szpisljak tanítványai az idei szezonban még adósak az igazán jó teljesítménnyel, a legutóbbi két mérkőzésükön a Cigánd (5–1) és a Gödöllő (2–0) ellen termett babér Kitl Krisztiánéknak. A bravúrhoz jelentős pálfordulat szükséges.
FC Hatvan: ollózós gól és távoli bomba is okot adott a bosszúságra
A további párosítás
VASÁRNAP, 11.00
Diósgyőri VTK II.–Cigánd
Debreceni VSC II.–Tiszafüred
Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye
VASÁRNAP, 17.30
Putnok–Gödöllő
Tarpa–Sényő
A bajnokság állása
1. Kisvárda II. 3 3 – – 9–2 9
2. Gödöllő 3 2 1 – 7–3 7
3. DEAC 3 2 – 1 5–3 6
4. Cigánd 3 1 2 – 6–2 5
5. Ózd-Sajóvölgye 3 1 2 0 6–2 5
6. Putnok 3 1 2 – 6–3 5
7. Füzesabony 3 1 2 – 2–1 5
8. Eger 3 1 1 1 3–3 4
9. Tiszafüred 3 1 1 1 4–5 4
10. Tiszaújváros 3 1 1 1 5–7 4
11. DVSC II. 3 1 – 2 4–5 3
12. Tarpa 3 – 2 1 2–3 2
13. DVTK II. 3 – 1 2 4–6 1
14. Nyíregyháza II. 3 – 1 2 5–10 1
15. FC Hatvan 3 – 1 2 4–10 1
16. Sényő 3 – 1 2 2–9 1