A Füzesabony SC lendülete tovább kamatozhat

A Heves vármegyei csapatok közül három fordulót követően már csak a Füzesabony SC veretlen.

A Füzesabony SC és az Eger SE is vendégként szerepel vasárnap

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

Nyíregyházán a Füzesabony SC

Vasárnap, 11.00:

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FÜZESABONY SC

Nyíregyháza Örökösföld Sporttelep. V.: Borók Dániel (Dudás V., Pálinkás D.)

Bocsi Zoltán tanítványai az Eger SE elleni győztes vármegyei rangadót (1–0) követően utaznak Szabolcsba, ahol a nyíregyháziak épp ellenkező utat járnak be. A Szpari három mérkőzésen mindössze egy pontot szerzett, ráadásul az előző fordulóban 5–1-es vereséget szenvedett az újonc Ózd-Sajóvölgye otthonában.