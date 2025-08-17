2 órája
Füzesabony SC: a második félidőben jött a hidegzuhany
A negyedik forduló mérkőzéseit játsszák az NB III. Északkeleti csoportjában. A Füzesabony SC Nyíregyházán veszítette el a bajnoki veretlenségét.
Kaló István Alexander találatával az első félidő végén vezetést szerzett a forduló előtt még veretlen Füzesabony SC, a szünet után azonban már a nyíregyháziak akarata érvényesült.
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FÜZESABONY SC 4–1 (0–1)
Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep. V.: Borók Dániel (Dudás V., Pálinkás D.).
NYÍREGYHÁZA: Molnár M. – Törő A., Kondor T., Tóth M. (Melich M., 90.), Pók B. (Kalán Á., 66.), Bertók M. (Nagy K., 85.), Czimer-Nyitrai Á., Tasi A. (Kerezsi M., 46.), Silling M., Oláh B., Aranyos M. Edző: Papp Ákos.
FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Ináncsi M., 28.), Oláh N., Kaló I. (Berki P., 80.), Nagy G., Pataki V. (Vincze D., 80.), Nagy Á., Tánczos Á. (Kotta L., 87.), Bocsi P. (Temesvári M., 28.). Edző: Bocsi Zoltán.
GÓL: Oláh B. (48., 76. – 11-esből), Czimer-Nyitrai Á. (78.), Silling M. (81.), ill. Kaló I. A. (46.).
JÓK: Kaló I., Nagy Á., Jambrich S.
PAPP ÁKOS: – A mérkőzés összképét tekintve megérdemelt győzelmet arattuk. Nagyon sokat tettek ezért a három pontért srácok, úgy, hogy hátrányból kellett felállni. Nagyon szép gólokat lőttünk, a játékunk is tetszetős volt, főleg a második félidőben. Gratulálok a srácoknak!
BOCSI ZOLTÁN: – Jól indult számunkra a mérkőzés, helyzeteket alakítottunk ki, az első félidő végén sikerült is megszerezni a vezetést. Sajnos kényszerű cserék miatt bele kellett nyúlni a csapatba. A második félidőben saját magunkat vertük meg és a játékvezető sem álltak a helyzet magaslatán.
KÖVETKEZIK: Füzesabony SC–Kisvárda Master Good II., augusztus 27., szerda, 17.30.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: Diósgyőri VTK II.–Cigánd 1–2 (1–1), Debreceni VSC II.–Tiszafüred 0–2 (0–1), Kisvárda II.–Ózd-Sajóvölgye 6–1 (4–1). KÉSŐBB: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE, FC Hatvan–DEAC, Putnok–Gödöllő, Tarpa–Sényő.