Füzesabony SC: a második félidőben jött a hidegzuhany

Kaló István Alexander találatával az első félidő végén vezetést szerzett a forduló előtt még veretlen Füzesabony SC, a szünet után azonban már a nyíregyháziak akarata érvényesült.

A Füzesabony SC játékosai jól kezdtek, de a szünet után fordult a kocka

Forrás: Pesti József/Új Néplap

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.–FÜZESABONY SC 4–1 (0–1)

Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep. V.: Borók Dániel (Dudás V., Pálinkás D.).

NYÍREGYHÁZA: Molnár M. – Törő A., Kondor T., Tóth M. (Melich M., 90.), Pók B. (Kalán Á., 66.), Bertók M. (Nagy K., 85.), Czimer-Nyitrai Á., Tasi A. (Kerezsi M., 46.), Silling M., Oláh B., Aranyos M. Edző: Papp Ákos.

FÜZESABONY: Slakta B. – Bernáth Á., Jambrich S., Barzsó A. (Ináncsi M., 28.), Oláh N., Kaló I. (Berki P., 80.), Nagy G., Pataki V. (Vincze D., 80.), Nagy Á., Tánczos Á. (Kotta L., 87.), Bocsi P. (Temesvári M., 28.). Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Oláh B. (48., 76. – 11-esből), Czimer-Nyitrai Á. (78.), Silling M. (81.), ill. Kaló I. A. (46.).

JÓK: Kaló I., Nagy Á., Jambrich S.