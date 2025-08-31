Füzesabonyi SC: tornagyőzelem Balassagyarmaton

A Füzesabonyi SC mérkőzésein

Az elődöntőben:

VS DUNAKESZI–FÜZESABONYI SC 21–34 (8–15)

AZ FSC GÓLDOBÓI: Pál I. 8, Tamás Cs. 6, Szabó L. 4, Kaposvári A., Markovics R., Adácsi N. 3–3, Nagy Luca, Dobos-Kovács V. 2–2, Veress-Filep, Nagy Liza, Szegő V. 1–1.

A döntőben:

FÜZESABONYI SC–SALGÓTARJÁNI SKC 42–25 (19–13)

AZ FSC GÓLDOBÓI: Dobos-Kovács V. 12, Tamás Cs. 5, Adácsi N. 4, Pál I., Adácsi L., Veress-Filep, Szabó L. 3–3, Sáfrán B., Kaporvási A. 2–2, Nagy Liza, Nagy Luca, Dohány V., Markovics R., Szegő V. 1–1.

A VÉGEREDMÉNY

1. Füzesabonyi SC

2. Csépe Salgótarjáni SKC

3. VS Dunakeszi

4. Balassagyarmai SSE