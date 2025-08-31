25 perce
Füzesabonyi SC: tornagyőzelem Balassagyarmaton
Négy csapat alkotta a BSSE-kupa felkészülési torna mezőnyét. A Füzesabonyi SC a szintén NB II.-es VS Dunakeszi és a Csépe Salgótarjáni SKC legyőzésével végzett az első helyen.
A Füzesabonyi SC a győztesnek járó serleg mellé egy különdíjat is bezsebelt. Dobos-Kovács Viktória 14 góllal zárt a torna gólkirálynőjeként.
Így értékelt a Füzesabonyi SC edzője
– A végeredménnyel elégedettek lehetünk, mindkét mérkőzést uraltuk az első perctől kezdve. Nagyon örülök annak is, hogy mindenki megfelelő játékidőt tölthetett a pályán, erre jó lehetőséget biztosított, hogy rövid időn belül két mérkőzést játszottunk. A védekezésünk bizonyos elemei még javításra és pontosításra szorulnak, illetve a támadójátékunkat is finomítani kell, de azt gondolom, hogy jó úton járunk és mindenki éhes a sikerre. Legközelebb már bajnoki mérkőzésen lépünk pályára, szeptember 12-én Balmazújvárosba utazunk – fogalmazott a Füzesabonyi SC nyáron kinevezett új edzője, Soós Péter.
Magyar Kupa: az Eszterházy SC igazolta a papírformát Füzesabonyban
A Füzesabonyi SC mérkőzésein
Az elődöntőben:
VS DUNAKESZI–FÜZESABONYI SC 21–34 (8–15)
AZ FSC GÓLDOBÓI: Pál I. 8, Tamás Cs. 6, Szabó L. 4, Kaposvári A., Markovics R., Adácsi N. 3–3, Nagy Luca, Dobos-Kovács V. 2–2, Veress-Filep, Nagy Liza, Szegő V. 1–1.
A döntőben:
FÜZESABONYI SC–SALGÓTARJÁNI SKC 42–25 (19–13)
AZ FSC GÓLDOBÓI: Dobos-Kovács V. 12, Tamás Cs. 5, Adácsi N. 4, Pál I., Adácsi L., Veress-Filep, Szabó L. 3–3, Sáfrán B., Kaporvási A. 2–2, Nagy Liza, Nagy Luca, Dohány V., Markovics R., Szegő V. 1–1.
A VÉGEREDMÉNY
1. Füzesabonyi SC
2. Csépe Salgótarjáni SKC
3. VS Dunakeszi
4. Balassagyarmai SSE
Füzesabonyi SC: kupameccsen mutatkozott be az új balátlövő
NB II.: az Eszterházy SC és a Hatvani KSZSE sem tagja a mezőnynek