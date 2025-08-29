augusztus 29., péntek

Kézilabda

42 perce

Füzesabonyi SC: kupameccsen mutatkozott be az új balátlövő

Címkék#DEAC#FÜZESABONYI SC#kupa

A DEAC továbbjutása nem forgott veszélyben. A Füzesabonyi SC férficsapata számára a magasabb osztályban szereplő hajdúságiak elleni Magyar Kupa-találkozó jelentette a 2025/26-os szezon első tétmérkőzését.

Heol.hu

Az NB II.-es Füzesabonyi SC Nyeste Balázs leigazolásával komoly rutinnal rendelkező balátlövőt szerződtetett. Az ÓAM-Ózdi KC együttesétől érkezett 35 éves kézilabdázó a DEAC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen mutatkozott be az FSC-ben. Az NB I/B-ben szereplő hajdúságiak végig vezetve, fölényes győzelemmel jutottak a legjobb 32 közé.

A Füzesabonyi SC védelme mindent bevetett
A Füzesabonyi SC védelme mindent bevetett
Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

FÜZESABONYI SC–DEAC 21–44 (12–20)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 80 néző. V.: Budai-Bock K., Wenzel T.
FSC: Nagy D. 1 – Molnár M. 3, Nagy A. 1, Halász Sz. 3, Nyitrai J. 1, Nyeste B. 5, Nagy B. Cs. Csere: Halász R. (kapus), Tamás T. 2, Igó Á. 2, Vereb M., Antal Cs. 1, Szabó B. 1, Angyal A. 1. Edző: Bánik Roland

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 1–4, 12. p.: 4–8, 18. p.: 7–11, 24. p.: 10–15, 36. p.: 15–24, 42. p.: 16–29, 48. p.: 18–33, 54. p.: 21–39.
KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 2 perc.
HÉTMÉTERESEK: 1/–, ill. 3/3.
BÁNIK ROLAND: – Ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a magasabb osztályban játszó vendégcsapat.
TOVÁBBJUTOTT: a DEAC.

Füzesabony-DEAC Magyar kupa

Fotók: Lénárt Márton

Az NB II.-es bajnokság szeptember 13-án kezdődik. A nyitányon a Füzesabony SC a Szalézi-Kolorcity Kazincbarcika csapatát fogadja.

 

 

