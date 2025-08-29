Füzesabonyi SC: kupameccsen mutatkozott be az új balátlövő

Az NB II.-es Füzesabonyi SC Nyeste Balázs leigazolásával komoly rutinnal rendelkező balátlövőt szerződtetett. Az ÓAM-Ózdi KC együttesétől érkezett 35 éves kézilabdázó a DEAC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen mutatkozott be az FSC-ben. Az NB I/B-ben szereplő hajdúságiak végig vezetve, fölényes győzelemmel jutottak a legjobb 32 közé.

A Füzesabonyi SC védelme mindent bevetett

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

FÜZESABONYI SC–DEAC 21–44 (12–20)

Füzesabony, Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok, 80 néző. V.: Budai-Bock K., Wenzel T.

FSC: Nagy D. 1 – Molnár M. 3, Nagy A. 1, Halász Sz. 3, Nyitrai J. 1, Nyeste B. 5, Nagy B. Cs. Csere: Halász R. (kapus), Tamás T. 2, Igó Á. 2, Vereb M., Antal Cs. 1, Szabó B. 1, Angyal A. 1. Edző: Bánik Roland