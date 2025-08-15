2 órája
A farkasok csatáját a budaörsiek nyerték
Két hét után újra hazai pályán a mátraaljaiak. A nyári felkészülési időszak ötödik edzőmeccsén az élvonalbeli újonc Budai Farkasok-Rév együttesét fogadta a HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I.-es férfi kézilabdacsapata.
Két nappal a szintén újonc Szigetszentmiklós KSK elleni idegenbeli mérkőzést követően, az NB I/B legutóbbi ezüstérmese, a Budai Farkasok-Rév jelentett megmérettetést a HE-DO B. Braun Gyöngyös számára.
Így értékelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője
– Az eddigiekhez hasonlóan ez a mérkőzés is minden szempontból hasznosnak bizonyult. Több taktikai variációt is gyakorolhattunk, ráadásul komoly játékerőt képviselő ellenféllel szemben, amely véleményem szerint nem a kiesés ellen küzd majd a bajnokságban. Az első félidőben hatosfallal védekeztünk, míg a második játékrészben nyitottra váltottunk, és ehhez minden körülménytől függetlenül tartottuk magunkat. Mindkét félidőben adódtak gyengébb időszakok mégis sikerült szorosan tartanunk az eredményt, bár ezúttal sem ez volt az elsődleges. A srácok továbbra is jól dolgoznak, és amikorra kell, a játékunk is megfelelő minőségű lesz – értékelt a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.
A felvidéki fellépésen 40 gólt lőtt a HE-DO B. Braun Gyöngyös
Felkészülési mérkőzés:
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–BUDAI FARKASOK-RÉV 28–31 (13–15)
Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok. V.: Garai B., Varasdi L.
GYÖNGYÖS: Marczika, Skledar (kapusok), Ubornyák 3, Zakhar 1, Neves, Lang 2, Hegedüs M. 3, Nagy Á. 7, Edwards 8 (3), Végh B. 1, Bajus 2, Gyallai 1, Gráf, Dobi, Jóga N., Bihari.
A gyöngyösiek nyári edzőmérkőzései
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32 (15–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–DEAC 42–28 (25–13)
ŠK Zemplín Trebišov (szlovák)–HE-DO B. Braun Gyöngyös 24–40 (13–22)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös 29–32 (13–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-RÉV 28–31 (13–15)
Augusztus 20. szerda, 16.00: PLER-Budapest–HE-DO B. Braun Gyöngyös
