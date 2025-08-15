A farkasok csatáját a budaörsiek nyerték

Két nappal a szintén újonc Szigetszentmiklós KSK elleni idegenbeli mérkőzést követően, az NB I/B legutóbbi ezüstérmese, a Budai Farkasok-Rév jelentett megmérettetést a HE-DO B. Braun Gyöngyös számára.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös színeiben Ubornyák Dávid (a labdával) három góllal zárt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Így értékelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője

– Az eddigiekhez hasonlóan ez a mérkőzés is minden szempontból hasznosnak bizonyult. Több taktikai variációt is gyakorolhattunk, ráadásul komoly játékerőt képviselő ellenféllel szemben, amely véleményem szerint nem a kiesés ellen küzd majd a bajnokságban. Az első félidőben hatosfallal védekeztünk, míg a második játékrészben nyitottra váltottunk, és ehhez minden körülménytől függetlenül tartottuk magunkat. Mindkét félidőben adódtak gyengébb időszakok mégis sikerült szorosan tartanunk az eredményt, bár ezúttal sem ez volt az elsődleges. A srácok továbbra is jól dolgoznak, és amikorra kell, a játékunk is megfelelő minőségű lesz – értékelt a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.