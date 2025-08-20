2 órája
HE-DO B. Braun Gyöngyös: tizenkét gólos vereség a bajnoki főpróbán
A főpróba helyszínéül a BUD Aréna szolgált. A HE-DO B. Braun Gyöngyös nyári hatodik edzőmeccsén a szintén élvonalbeli PLER-Budapest együttesével találkozott.
A hét távozó helyére nyáron öt új játékost szerződtetett HE-DO B. Braun Gyöngyös a felkészülési időszakban korábban megmérkőzött az Eger, a DEAC, a szlovák ŠK Zemplín Trebišov, a Szigetszentmiklós és a Budai Farkasok együttesével is. A mérleg három győzelem és ugyanennyi vereség.
Így értékelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője
– A héten kisebb hullámvölgybe kerültünk, szellemi és fizikai fáradtság is jelentkezett, ami a felkészülés ezen időszakában normális. Ezekre való tekintettel, valamint a sérülésveszély minimalizálása miatt az eddig többet szerepelt, meghatározó játékosaink ezúttal kevesebb időt töltöttek a pályán. Ennek ellenére – bár ezúttal sem az eredmény volt a legfontosabb – többet vártam a csapattól. Jól jön ez a pár nap pihenő, jövő héten pedig újult erővel folytatjuk a munkát – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.
Felkészülési mérkőzés:
PLER-BUDAPEST–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 39–27 (21–13)
Budapest, BUD Aréna. V.: Bócz L., Wiedemann V.
A GÓLDOBÓK: Ocvirk, Markez 7–7, Vuksic, Kavin, Kemény L. 4–4, Fodor, Sunajko, Pordán B., Szkokán 2–2, J. Mikita, Zalai, Dénes J., Fekete, Groff 1–1, ill. Nagy Á. 5, Ubornyák, Neves, Gyallai, Gráf 3–3, Edwards, Bajus, Dobi, Bihari 2–2, Zakhar, Marczika 1–1.
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32 (15–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–DEAC 42–28 (25–13)
ŠK Zemplín Trebišov (szlovák)–HE-DO B. Braun Gyöngyös 24–40 (13–22)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös 29–32 (13–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-RÉV 28–31 (13–15)
PLER-Budapest–HE-DO B. Braun Gyöngyös 39–27 (21–13)
A bajnoki előtt még szurkolói ankét
A HE-DO B. Braun Gyöngyös augusztus 28-án az OTP Bank-Pick Szeged vendégeként kezdi a férfi NB I. küzdelmeit. Előtte, augusztus 26-án, kedden 18 órától az Aktív Ház mellett szurkolói ankéton mutatkozik be a 2025/26-os csapat, ahová főzéssel egybekötött, kötetlen hangulatú beszélgetásre hívják a szurkolókat.
