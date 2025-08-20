HE-DO B. Braun Gyöngyös: tizenkét gólos vereség a bajnoki főpróbán

A hét távozó helyére nyáron öt új játékost szerződtetett HE-DO B. Braun Gyöngyös a felkészülési időszakban korábban megmérkőzött az Eger, a DEAC, a szlovák ŠK Zemplín Trebišov, a Szigetszentmiklós és a Budai Farkasok együttesével is. A mérleg három győzelem és ugyanennyi vereség.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös legeredményesebb játékosának Nagy Ádám számított

Forrás: GYKK

Így értékelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője

– A héten kisebb hullámvölgybe kerültünk, szellemi és fizikai fáradtság is jelentkezett, ami a felkészülés ezen időszakában normális. Ezekre való tekintettel, valamint a sérülésveszély minimalizálása miatt az eddig többet szerepelt, meghatározó játékosaink ezúttal kevesebb időt töltöttek a pályán. Ennek ellenére – bár ezúttal sem az eredmény volt a legfontosabb – többet vártam a csapattól. Jól jön ez a pár nap pihenő, jövő héten pedig újult erővel folytatjuk a munkát – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.