augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

HE-DO B. Braun Gyöngyös: tizenkét gólos vereség a bajnoki főpróbán

Címkék#ankét#HE-DO B Braun Gyöngyös#főpróba

A főpróba helyszínéül a BUD Aréna szolgált. A HE-DO B. Braun Gyöngyös nyári hatodik edzőmeccsén a szintén élvonalbeli PLER-Budapest együttesével találkozott.

Sike Károly

A hét távozó helyére nyáron öt új játékost szerződtetett HE-DO B. Braun Gyöngyös a felkészülési időszakban korábban megmérkőzött az Eger, a DEAC, a szlovák ŠK Zemplín Trebišov, a Szigetszentmiklós és a Budai Farkasok együttesével is. A mérleg három győzelem és ugyanennyi vereség.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös legeredményesebb játékosának Nagy Ádám számított
A HE-DO B. Braun Gyöngyös legeredményesebb játékosának Nagy Ádám számított
Forrás: GYKK

Így értékelt a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője

– A héten kisebb hullámvölgybe kerültünk, szellemi és fizikai fáradtság is jelentkezett, ami a felkészülés ezen időszakában normális. Ezekre való tekintettel, valamint a sérülésveszély minimalizálása miatt az eddig többet szerepelt, meghatározó játékosaink ezúttal kevesebb időt töltöttek a pályán. Ennek ellenére – bár ezúttal sem az eredmény volt a legfontosabb – többet vártam a csapattól. Jól jön ez a pár nap pihenő, jövő héten pedig újult erővel folytatjuk a munkát – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

Felkészülési mérkőzés:

PLER-BUDAPEST–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 39–27 (21–13)
Budapest, BUD Aréna. V.: Bócz L., Wiedemann V.
A GÓLDOBÓK: Ocvirk, Markez 7–7, Vuksic, Kavin, Kemény L. 4–4, Fodor, Sunajko, Pordán B., Szkokán 2–2, J. Mikita, Zalai, Dénes J., Fekete, Groff 1–1, ill. Nagy Á. 5, Ubornyák, Neves, Gyallai, Gráf 3–3, Edwards, Bajus, Dobi, Bihari 2–2, Zakhar, Marczika 1–1.

A gyöngyösiek nyári edzőmérkőzései

HE-DO B. Braun Gyöngyös–Eger 30–32 (15–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–DEAC 42–28 (25–13)
ŠK Zemplín Trebišov (szlovák)–HE-DO B. Braun Gyöngyös 24–40 (13–22)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös 29–32 (13–14)
HE-DO B. Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-RÉV 28–31 (13–15)
PLER-Budapest–HE-DO B. Braun Gyöngyös 39–27 (21–13)

A bajnoki előtt még szurkolói ankét
A HE-DO B. Braun Gyöngyös augusztus 28-án az OTP Bank-Pick Szeged vendégeként kezdi a férfi NB I. küzdelmeit. Előtte, augusztus 26-án, kedden 18 órától az Aktív Ház mellett szurkolói ankéton mutatkozik be a 2025/26-os csapat, ahová főzéssel egybekötött, kötetlen hangulatú beszélgetásre hívják a szurkolókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu